Açaí apresenta boa adaptação às condições da região sul

Manaus – O açaí da Amazônia está apresentando características de desenvolvimento diferenciadas na região de Joinville (SC). Segundo o produtor rural Gervásio Burig, especialista no cultivo da espécie, exemplares apresentaram floração fora de época e já apresenta cachos com frutos maduros. “O açaí gosta de clima quente tropical. Esta é a primeira vez que eu vejo essa maturação durante o inverno”, afirmou ele ao site Notícias do Dia, de Joinville.