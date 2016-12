Afeam aplicou em ‘banco paralelo’ com aval de Afonso Lobo

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, atuou como um dos responsáveis por deixar passar aplicação de R$ 20 milhões feita pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) em cotas do Fundo de Investimentos em Participações Expert (FIP Expert), da empresa de transporte de valores TransExpert, usada em esquema de lavagem de dinheiro, pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

De acordo com informações do Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 24 de abril de 2014, Lobo assinava os manifestos do Conselho Administrativo da Afeam, como presidente. O conselho também tinha como membros o ex-secretário da Casa Civil, Raul Zaidan e o presidente afastado da Afeam Evandor Geber Filho, que tinham o dever de aprovar, ou não, as contas da diretoria.

Em uma entrevista concedida ao DIÁRIO, no dia 23 de novembro, deste ano, Evandor afirmou que o contato da Trans Expert com a Afeam para a aplicação dos recursos públicos foi entre o mês de maio ao mês de junho de 2014. Porém, segundo ele, a aplicação foi dividida em duas parcelas, a primeira sendo paga em outubro do mesmo ano e a segunda em março de 2015.

O DIÁRIO teve acesso ao documento de manifestação do Conselho Administrativo da Afeam, datado em 20 de março de 2015, e assinado pelo presidente do conselho, Afonso Lobo Moraes, o qual não barrou a aplicação milionária na empresa do Rio de Janeiro, que administra o fundo.

No documento, Lobo afirma que o Conselho “tomou conhecimento do relatório da administração e concluiu, à vista do parecer dos auditores independentes, que as contas da Diretoria relativas ao exercício de 2014 encontravam-se em ordem”.

O investimento na empresa de segurança do Rio de Janeiro representa 9% do caixa atual da Afeam, de R$ 244 milhões. Os R$ 20 milhões investidos pela Afeam na TransExpert significam mais de 25% da previsão do volume total de empréstimos do programa estadual de microcrédito, denominado Banco do Povo, que facilita o acesso de microempreendedores individuais, profissionais liberais, trabalhadores autônomos, produtores rurais e micro e pequenas empresas a créditos.

Rombo

Em fato revelante comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e aos acionistas, no dia 28 de outubro, o Banco BNY Mellon, administrador do FIP Expert, admite perdas de R$ 26,1 milhões no fundo, no último trimestre contábil, encerrado em 26 de outubro.

Quando foi criado, o fundo possuía uma única cota, de R$ 22 milhões, dos quais 98,84% pertencentes à TransExpert, segundo demonstrações contábeis no site da CVM. O prejuízo da Afeam está consolidado pela impossibilidade de resgate das debêntures em uma companhia que teve a sua operação encerrada.

As debêntures são títulos de valores mobiliários de dívidas de médio e longo prazos de empresas que asseguram a seus detentores (debenturistas) direito de crédito contra a companhia emissora. A data de resgate de cada título deve estar definida na escritura de emissão. No caso das Debêntures Conversíveis em Ações (DCAs), como são chamadas no jargão do mercado financeiro, permite por opção do investidor, a transformação do crédito a receber em ações da companhia.

Como a TransExpert teve o registro cancelado em definitivo pela Coordenação de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal (PF), os aplicadores, entre eles a Afeam, terão ações de uma companhia proibida de operar, sem poder gerar receita com passivos trabalhistas e junto aos seus fornecedores.