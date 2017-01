Agentes penitenciários são ‘reféns pagos pelo Estado’

Manaus – O vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Amazonas (Sinspeam), Antônio Jorge Santiago, há mais de 30 anos na profissão, disse à imprensa nacional que seu cargo é o de “refém pago pelo Estado”. Já de acordo com um agente do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), unidade onde houve o massacre de 56 presos entre os dias 1º e 2, os presos rasgam as páginas dos livros de ocorrências dos pavilhões, onde são registradas as infrações cometidas pelos detentos – como ameaças de morte e ofertas de propina em troca da entrada de objetos proibidos, entre eles drogas, bebidas alcoólicas, celulares e armas. Mesmo quando o agente não aceita a propina, a denúncia da tentativa de corrupção esbarra no risco de represálias dos detentos. “O correto seria fazer um boletim de ocorrência e colocar o preso para responder disciplinarmente, levar a um juiz de execução penal. Só que, quando ele voltar, a gente corre mais perigo”, afirma o Antônio Jorge Santiago.

Pesquisa afirma que jornal impresso é o meio com maior credibilidade

Encomendada pela Secretaria de Comunicação da Presidência ao Ibope, a Pesquisa Brasileira de Mídia aponta que 59% dos 10.050 entrevistados disseram que confiam sempre ou muitas vezes nas notícias publicadas em jornais. Rádio e TV têm 57% e 54%, respectivamente. Os dados são referente a agosto do ano passado. Em relação aos sites, 62% disseram confiar poucas vezes no que foi publicado. O número é de 63% em relação a rede social e de 54% a blogs.

Proibido reter macas

Lei municipal publicada na sexta-feira proíbe a retenção de macas das ambulâncias do Samu e de outras unidades móveis municipais nos hospitais.

Imunidade de IPTU

Outra Lei determina, em Manaus, a reiteração automática da imunidade de IPTU de imóveis próprios de organizações religiosas.

Polícia Penal 2

A Proposta de Emenda à Constituição 308, de 2004, contém a proposta e está pronta para votação na Câmara desde março passado.

BRT da Colômbia 1

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), vai a Bogotá, entre 18 e 22 deste mês, para conhecer o sistema BRT, implantado em 2000 pelo então prefeito Enrique Peñalosa, e que revolucionou o transporte na capital colombiana.

BRT da Colômbia 2

Além de secretários, a comitiva do prefeito terá os vereadores Marco Antônio ‘Chico Preto’ (PMN) e Rosivaldo Cordovil (PTN), já devidamente autorizados a viajar pela mesa diretora da Câmara.

Autorização cai

O vice-prefeito de Itacoatiara, Gustavo Braz (PMDB), disse que o prefeito anterior não deixou dinheiro para pagar os professores, mas que o problema será resolvido.

Blitz suspeita

O governo armou várias blitz na área da Arena da Amazônia, onde ocorreu um ato contra o governador José melo.

Prisão de Barcelos

O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar a situação do presídio de Barcelos (AM).

Lava Jato interna 1

Sindicâncias internas da Petrobras têm descobertos casos de corrupção de funcionários de diferentes estaturas.

Lava Jato interna 2

São episódios prosaicos. Num deles, um gerente empregou o filho numa filial da Odebrecht no exterior.

Conta a dengue

Nova Lei Municipal obriga a cobertura de todo comércio de pneus, ferros-velhos e afins para evitar acúmulo de água e foco de mosquitos.