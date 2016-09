ALE analisa projeto contra nepotismo

De Asafe Augusto

Manaus – Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado (ALE), um Projeto de Lei (PL) que veda a contratação de pessoa física ou jurídica que tenha grau de parentesco na sua sociedade ou direção com agente político do órgão ou entidade contratante.

O projeto pode ser votado, na próxima semana, tendo em vista que o mesmo tem o prazo de três dias para tramitar e hoje é o terceiro dia que o PL tramita na pauta para análise dos deputados da Casa.

O chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, afirmou que considera o projeto correto, mas que acredita que ele não terá eficácia, tendo em vista que já existe a lei de antinepotismo em vigor. “Sou favorável a qualquer tipo de projeto estadual que venha se agregar ao combate ao nepotismo. É constitucional, mas existe uma lei sobre isso”, disse.

O Projeto de Lei que veda a contratação de pessoa física ou jurídica com grau de parentesco na sua sociedade ou direção pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário é de autoria do deputado estadual José Ricardo (PT). O parlamentar afirmou que a proposta visa evitar a utilização da coisa pública para favorecimento de interesses pessoais. “A supremacia do interesse público, do bem da população, tem que prevalecer sempre. Por isso, temos que criar mecanismos na lei para proteger o interesse público e proibir contratações de empresas em que os donos ou administradores tenham grau de parentesco com agentes políticos que de alguma forma influenciem ou direcionem o processo de licitação, como ocorre com frequência”, disse o parlamentar, ao destacar que os maiores beneficiados com as contratações devem ser pessoas comuns da população.

José Ricardo ressaltou, ainda, que no Artigo 37 da Constituição Federal há determinação de que administração direta e indireta deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em todos os seus procedimentos.

Contas públicas

Outra proposta voltada para as finanças públicas também está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado. É o Projeto de Lei nº 07/2016, do deputado estadual Dermilson Chagas (PEN), que estabelece normas de finanças públicas complementares à Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o objetivo de “garantir a observância dos princípios de responsabilidade e transparência no âmbito do Estado do Amazonas”.