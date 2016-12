Alessandra Campêlo deverá acionar MPF por falta de medicamentos

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – A deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) acompanhou famílias em busca de medicamentos na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) e constatou as dificuldades enfrentadas pelas pessoas.

Segundo a parlamentar, que preside a Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), todas as denúncias que chegaram ao seu conhecimento serão transformadas numa representação junto ao Ministério Público Federal (MPF). “Não há crise econômica que justifique o que o governo está fazendo. Isso é crime, isso é quase uma tentativa de homicídio”, afirmou a deputada.

De acordo com a assessoria da parlamentar, a mãe do paciente Vitor Martins de Lira, 28, com diabetes do tipo 1, a professora Francinete Martins de Lira disse que, há dois meses, espera a chegada da insulina Lantus.

“Há dois meses, tenho vindo na Cema em busca dos medicamentos. A insulina Lantus é a mais importante porque o diabético tipo 1 não produz nenhum tipo de insulina – o pâncreas dele é parado. Ele precisa dessa insulina diariamente e estou comprando os medicamentos toda semana com recursos próprios, pois eu não posso deixar meu filho morrer por causa de uma irresponsabilidade do governo”, contou a professora.