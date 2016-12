Alunos com problemas de saúde poderão ter prioridade no SUS

Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados pode garantir ao aluno com necessidade de assistência à saúde prioridade no atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). O Projeto de Lei 1368/15, do deputado Rogério Rosso (PSD-DF), foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família.

Uma entre 10 ambulâncias não tem condições de funcionar

Levantamento nas capitais de todos os Estados, feito pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU) constatou que 13% das ambulâncias e 46% das motolâncias integrantes da frota das Unidades Móveis de Saúde (Samu) estavam sem condições de funcionamento entre os anos de 2013 e 2015. A auditoria do ministério identificou também que houve um prejuízo de R$ 922 mil pela não comprovação da execução dos serviços de manutenção das ambulâncias pagas pelo Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, o Samu tem 185 centrais de Regulação das Urgências, que atendem aproximadamente 2.944 municípios.

O serviço é disponibilizado para cerca de 150 milhões de habitantes, o que corresponde a 74,59% da população brasileira. Entre as motolâncias, foi identificado o maior percentual de veículos habilitados e fora de funcionamento, chegando a 46,15% do total, o que demonstra a baixa efetividade desse tipo de Unidade Móvel.

Apuração na Ufam

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) instaurou um inquérito civil para apurar denúncias de possíveis irregularidades na realização de concurso público para provimento do cargo de professor de Direito Penal e Direito Processual Penal na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Proibido demitir

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Yedo Simões, negou pedido da Prefeitura de Benjamin Constant para que a administração municipal pudesse demitir servidores públicos temporários e contratasse servidores concursados. Yedo argumentou que a prefeitura não realizou a convocação de nenhum concursado.

Documentos sigilosos 1

Caixas contendo documentos oficiais da Prefeitura de Carauari (município localizado a 789 km de distância de Manaus) estavam com dois homens presos em flagrante pela Polícia Civil, no último sábado, 24.

Documentos sigilosos 2

De acordo com informações, a prisão aconteceu, quando os dois homens desceram do avião no Aeroporto Eduardinho, e foram abordados por policiais civis, que ao conversar com os suspeitos, confirmaram o transporte de documentos sigilosos da Prefeitura de Carauari, entre eles, processos licitatórios, comprovantes de depósitos e recibos.

Documentos sigilosos 3

A policia destacou que estranhou os dois homens trazerem de Carauari, na véspera do Natal, documentos oficiais da prefeitura, e faltando apenas seis dias para o término do mandato do prefeito Francisco Costa dos Santos (PSD).

Senadores de oposição

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) esteve entre os senadores que recorrem ao STF para suspender projeto da Lei de Telecomunicações.

Pressão sobre políticos

Internautas e movimentos sociais comemoraram, ontem, nas redes sociais, a decisão judicial que suspendeu o aumento do salário dos parlamentares em São Paulo.

Papa diz que Deus se manifestou na simplicidade

O papa Francisco voltou a criticar o consumismo e o materialismo. Ele declarou que o real sentido do Natal foi usurpado pelo comércio. “Deus não se manifestou no salão nobre de um palácio real, mas na pobreza de um curral; na simplicidade da vida”, afirmou.

Mais um prefeito é preso após atos de corrupção

O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN), foi preso neste domingo, 25, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Polícia Civil no início do mês, no âmbito da operação Caça-Fantasmas.