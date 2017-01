AM é o único Estado onde ficou mais barato construir imóveis, diz IBGE

Laís Motta / portal@d24am.com

Manaus – O Amazonas foi o único Estado do País onde ficou mais barato construir imóveis, em 2016. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE), que divulgou, nessa quarta-feira (11), os resultados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi). O custo de construir cada metro quadrado, no Amazonas, fechou em R$ 984,77, em dezembro de 2016, o mais barato do Norte.

A retração de 1,08% no custo do metro quadrado, em 2016, está ligada diretamente ao desemprego e queda da renda, que desestimulam o consumo, na avaliação do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção (Simacon), Aderson Frota. “A redução é proporcional a esse volume de desemprego muito acentuado, principalmente no Distrito, onde estão os salários mais significativos. Pra manter o emprego, o trabalhador negociou o seu salário para baixo”, explicou Frota.

Esse trabalhador demitido, ou que teve a renda reduzida, optou por se desfazer das compras de imóveis, que geraram muitas brigas judiciais entre os consumidores e as construtoras, segundo Frota. Em 2017, a indústria da construção civil começa a se reorganizar.

Além da queda da renda, houve restrição de liberação de recursos dos bancos públicos e demora, o que aumentou o custo do financiamento. Esse quadro de recessão e redução do consumo tornou o custo do metro quadrado mais barato no Amazonas, avalia o presidente do Simacon.

A queda do consumo também não tornou possível aumentar os preços de materiais de construção nas lojas, que também viram queda nas vendas, assim como as construtoras. “A demanda diminuiu. Não tem espaço pra aumentar preço”, disse Frota.

O custo da construção de cada metro quadrado ficou em R$ 984,77 no Amazonas, em dezembro de 2016, o mais baixo em toda a Região Norte. O custo total, em 2016, caiu 1,08%, em relação a 2015. Foi o único Estado, em todo o Brasil, que registrou redução no custo.

Brasil

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em novembro ficou em R$ 1.022,26, passou para R$ 1.027,30, em dezembro. A variação do custo foi de 6,64%, em 2016, em comparação a 2015, segundo o IBGE.

Dos R$ 1.027,30, R$ 531,21 são relativos aos materiais de construção e R$ 496,09 à mão de obra. A variação, em 2016, foi de 2,92% nos materiais e de 10,89% nos gastos com mão de obra. Em 2015, a parcela dos materiais fechou em 3,78% e a mão de obra, em 7,55%.