AM parcela dívida de empresas com Fundos em até 60 meses

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O governo do Estado parcelou em até 60 meses, o pagamento de dívidas de empresas que já possuem incentivos fiscais e estão em débito com o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e com o Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES). A medida foi autorizada pela Lei 4.413, publicada no dia Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 29 de dezembro de 2016.

Podem ser parceladas contribuições financeiras vencidas até 30 de novembro do ano passado. Somente as indústrias incentivadas que estão em situação regular com suas obrigações tributárias podem efetivar a solicitação.

As empresas que devem valor abaixo ou igual a R$ 100 mil se derem uma entrada de 10% podem liquidar o restante em 12 parcelas; se a entrada corresponder a 15% do montante da dívida, podem pagar o saldo em 24 parcelas. Valores acima de R$ 100 mil exigem entrada de 15% com possibilidade de pagamento do restante em 36 vezes. Se o débito for superior a R$ 250 mil, a entrada obrigatória deve ser de 20% e as parcelas podem se estender por 48 meses. Acima de R$ 500 mil, a entrada deve ser de 30%, no mínimo, com a autorização para fracionar o saldo restante em 60 parcelas.

A Lei n° 4.413 permite ainda, que as empresas que devem o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) possam parcelar o imposto e tão logo efetivem o pagamento da primeira parcela, fiquem regulares, o que lhes habilita para parcelar também as dívidas com as contribuições financeiras.

A inadimplência com as contribuições financeiras retira o prazo para pagamento posterior do imposto, ficando as empresas obrigadas a recolher o ICMS integral na entrada dos insumos.

A lei determina que as empresas com parcelas em atraso por período superior a 60 dias serão notificadas e deverão recolher as contribuições acrescidas de juros e multa de mora. Se persistirem na inadimplência, o saldo devedor será inscrito na Dívida Ativa.

O pedido de parcelamento deve ser efetuado no site da Secretaria de Estado da Fazenda, até o dia 31 de março com o recolhimento imediato da entrada, que equivale a primeira parcela do acordo.