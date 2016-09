AM tem 2ª menor taxa de vida de empresas

Da Redação

Manaus – O Amazonas, com 90,2%, registrou a segunda menor taxa de sobrevivência de empresas entre os Estados, ganhando apenas do Amapá (77,6%), aponta a pesquisa Demografia das Empresas 2014, divulgada ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são referentes a 2014 e são retirados do Cadastro Central de Empresas (Cempre).

O Estado tinha 30.332 empresas ativas e 24.329 sobreviventes, com entrada de 6.003 e saída de 11.642, com taxas, respectivamente, de 19,8% e 38,4%.

As Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste assinalaram as maiores taxas nas variáveis analisadas. Na Região Norte, a taxa de entrada foi de 19,3%, a taxa de saída 28,1% e a taxa de sobrevivência 80,7% (abaixo da média do País, que foi de 83,9%). A Região Centro-Oeste apresentou taxa de entrada de 17,6%, taxa de saída de 20,9% e taxa de sobrevivência de 82,4% (também abaixo da média nacional).

A Região Nordeste apresentou taxa de entrada de 17,3%, taxa de saída de 24,9% e taxa de sobrevivência de 82,7%, também abaixo da média nacional. As Regiões Sudeste e Sul, por outro lado, apresentaram as taxas de entrada e saída abaixo da média do País.

As Regiões Sudeste e Sul apresentaram as maiores taxas de sobrevivência, contudo as maiores taxas de entrada e saída foram observadas nas Regiões Norte (19,3% e 28,1%), Nordeste (17,3% e 24,9%) e Centro-Oeste (17,6% e 20,9%), assim como as menores taxas de sobrevivência (80,7%, 82,7% e 82,4%, respectivamente).

As maiores taxas de entrada e saída do mercado foram observadas nas Unidades da Federação das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que apresentam baixos valores absolutos de unidades locais novas e extintas e também de unidades ativas, resultando em que pequenas variações ocasionem taxas elevadas de entrada e saída do mercado.

Em todo o País, de cada dez empresas, seis não sobrevivem após cinco anos de atividade, segundo a pesquisa. Das 694,5 mil empresas abertas em 2009, apenas 275 mil (39,6%) ainda estavam em funcionamento em 2014. Após o primeiro ano de funcionamento, mais de 157 mil (22,7%) fecharam as portas.

O estudo não investiga os motivos para o fechamento, diz a analista do IBGE, Katia Medeiros Carvalho, mas aponta que a sobrevivência das empresas tem relação direta com o tamanho delas. Empresas com mais empregados tendem a permanecer mais tempo no mercado, enquanto as de menor porte têm taxas de sobrevivência mais baixas.