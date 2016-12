Amazonas e mais 14 Estados vão receber R$ 755 milhões para o período de estiagem

Estadão Conteúdo / portal@d24am.com

Brasília – Em sua segunda passagem pelo Nordeste como presidente da República, Michel Temer vai anunciar, nesta terça-feira (27), em Maceió (AL), o repasse de R$ 755 milhões para 15 Estados, incluindo o Amazonas, atingidos pela estiagem.

Segundo auxiliares, o presidente passou parte da tarde dessa segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, em contato com os ministros que também deverão participar do evento, para ajustar os últimos detalhes. A previsão é de que a cerimônia conte com a participação do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), dos governadores do Estados beneficiados, e dos ministros Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e Hélder Barbalho (Integração).

“Este é maior esforço feito por um governo, em um ano, para levar recursos e ajudar diminuir os problemas da seca. Os recursos serão aplicados principalmente na região do semiárido, que está há cinco anos em seca, numa situação de calamidade”, afirmou Osmar Terra ao jornal O Estado de S. Paulo.

Entre os beneficiados estão, além do Amazonas, os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.