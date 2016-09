Amazonas é o 20º do País em candidatos a prefeito

Asafe Augusto /Diário do Amazonas

Manaus – O Amazonas é o 20º entre os Estados brasileiros em número de pedidos de registros de candidatos a prefeito nas eleições deste ano, sendo 254 no total. O primeiro do ranking é Minas Gerais, com 2.412 pedidos, em segundo fica São Paulo, com 2.184, e em terceiro lugar está o Rio Grande do Sul, com 1.250 pedidos de registros. Os dados são da pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), divulgada no fim do mês de agosto.

Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste ano, 16.347 candidatos a prefeito que fizeram o pedido de registro pretendem disputar as eleições nos 5.568 municípios do território brasileiro. Apesar de ser um número significativo, o crescimento de candidaturas não é grande. Nas eleições municipais de 2008, pleitearam o cargo de chefe do executivo 15.926 candidatos. Nas eleições municipais de 2012, foram 16.139 em todo o Brasil.

Em relação à população, o Amazonas é o 13º do ranking, com 4.001.667 de habitantes. O Estado mais populoso do Brasil é São Paulo, com 44.749. 699 habitantes, seguido de Minas Gerais, com 20.997.560.

De acordo com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, os números mostram que a média de candidatos a prefeito por município, neste ano, é menor que quatro. Segundo ele, o cenário político com pouquíssimas opções é prejudicial ao eleitor.

“Pelo ponto de vista democrático, o eleitor perde quando há poucas opções de candidatos e ideologias”, disse o sociólogo, ao destacar que as poucas opções de candidatos com ideias diferentes representam o esgotamento do atual modelo político reduzindo o processo eleitoral a votar ‘sim’ ou ‘não’, como em um plebiscito.

Algumas pessoas se apresentam na eleição deste ano como aquelas que podem exercer uma ‘nova forma’ de fazer política. De acordo com Luiz Antônio, em grande parte, as ‘caras novas’ da política são fruto de um desconforto com os atuais representantes públicos, porém, ainda conforme o sociólogo, os novos candidatos – muitas vezes sem expressão – podem ser apenas uma embalagem nova com um conteúdo antigo.

“Essa adesão de algumas pessoas ao processo político como candidato se remete ao fato dos incomodados saírem da zona de conforto para a tentativa de mudança. Outros novos rostos se atribuem a pessoas que já têm ligações políticas e só se candidatam a pedido de um velho político que está com o nome manchado na sociedade”, disse.

Para o sociólogo, os novos rostos sempre vão existir. No entanto, ele salienta que o cidadão deve ficar atento a quem são os novos que querem entrar na política, ou se aprofundar nela. “É preciso buscar saber quem é essa pessoa. Pesquisar se ela é engajada em causas sociais ou é contra minorias”, disse.’