Amazonas é o nono estado em grau de solidez fiscal, aponta estudo

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – O Amazonas está em nono lugar no grau de solidez fiscal, com desempenho de 64,8%, segundo o estudo do ‘Ranking de Competitividade 2016’, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Group. Os dois primeiros são Roraima (RR) e Pará (PA) e os dois últimos, Minas Gerais (MG) e Rio Grande do Sul (RS).

O grau de solidez fiscal indica a qualidade na gestão das contas públicas, e avalia os Estados com base em seis indicadores: capacidade de investimento; resultado nominal; solvência fiscal; sucesso da execução orçamentária; autonomia fiscal e resultado primário.

O Amapá foi o Estado que mais evoluiu em relação ao ano anterior, passando de 26º colocado em 2015 para 4º em 2016. O Rio Grande do Norte subiu 19 posições, e Roraima avançou 12. Já o Amazonas saiu da primeira para a nova posição, em um ano. O Rio de Janeiro teve a maior queda (12 posições), seguido do Distrito Federal e Espírito Santo, que caíram nove posições.

Segundo o estudo, Estados do Norte e Nordeste tendem a ter um desempenho superior a Estados do Sul e Sudeste. Em 2016, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul não geraram resultados primários expressivos. O resultado primário significa a relação entre gasto e arrecadação, em termos percentuais em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) estadual, ou o total da geração de riquezas do Estado, no intervalo de um ano. Já Roraima, Amapá e Mato Grosso do Sul apresentaram resultados primários elevados.

Na categoria potencial de mercado, o Amazonas aparece em 20º lugar, ao perder três posições em relação a 2015. No ranking de 2016, São Paulo lidera, seguido por Mato Grosso e Roraima. Rio Grande do Sul teve a maior queda, passando de 10º em 2015 para 24º colocado em 2016. Entretanto, Acre e Tocantins subiram 19 e 18 posições, respectivamente.

Este quesito considerou três indicadores: tamanho de mercado; taxa de crescimento; e crescimento potencial da força de trabalho. Em ambos os pilares, 14 Estados, mais da maioria, perderam posições em comparação a 2015.

No ranking geral, o Amazonas aparece em 17º lugar, com índice de 45%. Apesar de ter reduzido o grau em relação ao ano passado, quando atingiu 47,9%, o Estado manteve a mesma posição de 2015.

O ranking mostra que a forte desaceleração econômica causou impacto na classificação dos Estados. Nos pilares solidez fiscal e potencial de mercado, os Estados apresentaram mudanças significativas de posição em relação ao ano anterior.