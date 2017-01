Amazonas é o único a ter alta na inadimplência

Laís Motta / portal@d24am.com

Manaus – O Amazonas foi o único Estado do País que registrou aumento na inadimplência dos consumidores nos últimos 12 meses, considerando novembro. Com índice de 5,55% de contas atrasadas, o consumidor amazonense ainda não sentiu melhora em seu orçamento doméstico, conforme mostram os dados do Banco Central (BC).

As operações de crédito, como cartão de crédito, cheque especial e financiamentos, chegaram a R$ 13,49 bilhões, em novembro deste ano, no Amazonas. Comparado ao mesmo mês de 2015, o crescimento das operações de crédito, que costumam avançar de forma mais intensa, subiram apenas 1,04% em um ano. Em novembro de 2015, o consumidor local tinha R$ 13,35 bilhões em despesas com cartão de crédito, cheque especial e financiamentos.

A inadimplência do consumidor do Amazonas avançou de 5,42%, em novembro de 2015, para 5,55% um ano depois, segundo o Banco Central. Foi o único Estado a registrar aumento no índice de contas atrasadas dentre todos os Estados brasileiros.

O Acre, por exemplo, viu sua taxa de inadimplência cair de 4,34%, em novembro de 2015, para 4,09% este ano. O Pará registrou redução de 5% para 4,98%. O índice de inadimplência em São Paulo saiu de 3,96% para os atuais 3,5%. O Rio de Janeiro teve a taxa de atraso de contas caindo de 5,25% para 5,2%.

Inadimplência das empresas

Já a inadimplência das empresas que atuam no Amazonas caiu de 3,3%, em novembro de 2015, para os atuais 2,94%. O volume de operações de crédito das empresas locais também caiu, saindo de R$ 3,23 bilhões para R$ 3,13 bilhões, em novembro deste ano, segundo o Banco Central.

Nacional

O total de inadimplentes no País atingiu 58,5 milhões, em novembro último, o equivalente a 39% da população adulta brasileira. Esse número é 0,69% maior do que em novembro do ano passado, representando a entrada de um milhão de pessoas no período de um ano na lista de negativados. Apesar de elevada, a lista recebeu menos devedores do que entre 2014 e 2015, quando foram incorporadas dois milhões de pessoas.