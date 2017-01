Amazonas encerra operação de 237 mil celulares, em 2016, segundo a Anatel

Laís Motta /redacao@diarioam.com.br

Manaus – O Amazonas encerrou mais de 237,1 mil números de celular em 2016, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). É o segundo ano consecutivo de queda no mercado de telefonia amazonense.

O Amazonas tinha 4,15 milhões de linhas móveis em dezembro de 2014. Esse número caiu para 3,7 milhões no mesmo mês de 2015, registrando uma retração de 10,84%. Os últimos dados da Anatel apontam uma nova queda, desta vez de 6,2%. O Amazonas fechou 2016 com 3,47 milhões de números de celular ativos.

Na comparação com novembro, houve redução de 21 mil linhas de celular. O Estado atingiu o menor número de linhas no ano (3,47 milhões).

Para o economista Francisco Mourão Júnior, a retração no mercado da telefonia móvel é um reflexo da queda na atividade econômica, que gera desemprego. “Isso é um puro reflexo da crise, da recessão em que nós nos encontramos”, disse Mourão.

O economista destaca que a situação pode piorar nos próximos meses e lembra do relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), neste mês. Segundo o relatório, de cada três novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro. “O cidadão precisa ter comunicação até para procurar emprego, mas a situação está chegando no limite da redução dos custos e do endividamento. As pessoas estão abrindo mão até dos serviços essenciais”, avaliou Mourão.

Brasil

O Brasil encerrou o ano de 2016 com 244,06 milhões de linhas móveis em operação. A queda, em relação a 2015, foi de 5,33%. São 13,7 milhões de números de celular a menos na passagem de 2015 para 2016, segundo a Anatel.

Todos os Estados registraram queda no quantitativo de linhas móveis, com destaque para o Rio Grande do Norte, com a maior retração (11,75%). Em seguida, vem Alagoas (10,94%) e Pernambuco (10,9%).

A redução no mercado da telefonia foi mais intensa nos números pré-pagos. Nos últimos 12 meses, as linhas pré-pagas sofreram queda de 10,75%, com redução de 19,8 milhões de números de celular, em todo o País. Já os pós-pagos tiveram um aumento de 6,09 milhões de linhas (8,32%), em um ano.

De acordo com a Anatel, a queda no número de linhas móveis em 2016 foi consequência da redução da tarifa de interconexão, cobrada entre empresas fixas e móveis, e do valor de remuneração de uso de rede das prestadoras móveis (VU-M), praticados entre as operadoras. Com preços menores das ligações de uma empresa para a outra, os consumidores cancelaram os chips de diferentes prestadores. A desaceleração econômica também contribuiu para encolhimento da base de acessos móveis.