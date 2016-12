Beatriz Gomes / portal@d24am.com

Manaus – O Amazonas perdeu, em média, 1,2 mil empregos por mês, em 2016. De janeiro a novembro, foram 13,8 mil vagas perdidas no Estado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O setor de serviços foi o que mais fechou postos de trabalho no ano com recuo de mais de 5 mil vagas, a indústria aparece em seguida, com o encerramento de 4,6 mil empregos, no período de 11 meses.

Somente em novembro, o saldo ficou negativo com 1.079 vagas fechadas, puxadas, principalmente, pela indústria com 779 postos encerrados, construção civil com retração de 613 vagas e serviços com saldo negativo de 508 vagas. O comércio foi o setor com melhor resultado no Amazonas, com 1,1 mil postos criados, em novembro, a agropecuária com 36 e a extrativa mineral 26 postos a mais. O penúltimo mês do ano apresentou o terceiro pior índice da série histórica para o mês, em 2008, a perda chegou a 4,1 mil vagas e, em 2015, foram 3,2 mil vagas perdidas.

Média anual

Em média, o setor de serviços encerrou 461 vagas por mês, em 2016, enquanto a indústria fechou 421 postos por mês no Amazonas e a construção civil 124 vagas mensais. Somente a agropecuária apontou geração de vagas com 446 empregos criados, no ano.

Nos últimos doze meses, o saldo de empregos no Estado chegou a 22,8 mil vagas perdidas, após a admissão de 135,4 mil e a demissão de 158,3 mil pessoas.

Manaus responde por 94,4% das vagas fechadas no Estado. Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, Iranduba (-449), Itacoatiara (-210) e Manacapuru (-196) encerraram mais vagas, enquanto que Tabatinga e Boca do Acre geraram 109 e 84 vagas, respectivamente. O Amazonas possui, atualmente, 418 mil empregos formais no estoque, segundo o Caged.

No Brasil, foram perdidos 116,7 mil postos com carteira assinada, em novembro, contra 130,6 mil, no ano passado. No acumulado do ano, a queda registrada no emprego atingiu 858,3 mil postos de trabalho.