Amazonas registra crescimento no Ideb 2015 e supera meta

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira (8), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente ao ano de 2015. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que o Amazonas avançou de 5,1 em 2013 para 5,5 em 2015 nos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano. Nos anos finais – 6º ao 9º ano -, a rede pública estadual teve um avanço de 3,9, média registrada em 2013, para 4,4 em 2015.

Assim como nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o Amazonas também teve um aumento positivo no nível do Ensino Médio, registrando crescimento de 3,0, médio de 2013, para 3,5 em 2015.

Com a média alcançada, o Estado supera a média estabelecida na última edição do Ideb, que era de 3,1 e se une ao estado de Pernambuco, que também superou a meta prevista em relação aos demais estados brasileiros. Pernambuco registrou índice de 3,9.

Ideb

O Ideb é um índice de avaliação da educação, que vai de 0 a 10. Ele combina informações sobre o desempenho dos estudantes na Prova Brasil ou no Saeb, com dados sobre a aprovação escolar. Pelo indicador, ficam estabelecidas as metas para a educação e a distribuição de recursos aos municípios para a melhoria das escolas. As médias brasileiras de hoje são inferiores a 4. A meta é alcançar a nota 6 – média obtida pelos países desenvolvidos – até 2022.

A avaliação foi criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) levando em conta dois fatores que interferem na qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e médias de desempenho.