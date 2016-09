Amazonas registra crescimento no Ideb 2015 e supera meta

Da Redação

Manaus – O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira (8), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente ao ano de 2015. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que o Amazonas avançou de 5,1 em 2013 para 5,5 em 2015 nos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano. Nos anos finais – 6º ao 9º ano -, a rede pública estadual teve um avanço de 3,9, média registrada em 2013, para 4,4 em 2015.

Assim como nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o Amazonas também teve um aumento positivo no nível do Ensino Médio, registrando crescimento de 3,0, médio de 2013, para 3,5 em 2015.

Com a média alcançada, o Estado supera a média estabelecida na última edição do Ideb, que era de 3,1 e se une ao estado de Pernambuco, que também superou a meta prevista em relação aos demais estados brasileiros. Pernambuco registrou índice de 3,9.

O crescimento positivo do Amazonas no Ideb, segundo a diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), Roberta Prestes, deve-se a todo um investimento direcionado a minimizar as dificuldades apresentadas pelos estudantes e o desenvolvimento de atividades que favorecessem a aprendizagem.

“Os resultados do Ideb mostram que temos avançado muito na qualidade do ensino ofertado. Isso se deve a um trabalho de reformulação na parte pedagógica, tendo como base as dificuldades apresentadas pelos nossos estudantes. Alcançamos esses índices devido a um investimento em professores, oficinas metodológicas, aquisição de materiais pedagógicos, entre outras ferramentas que nos permitisse avançar em todos os níveis de ensino. Isso mostra que os caminhos que tomamos estão dando certo e o nosso grande desafio é manter essa média positiva e alcançar cada vez mais resultados favoráveis para a nossa educação”, afirmou a diretora Roberta Prestes.

Ideb

O Ideb é um índice de avaliação da educação, que vai de 0 a 10. Ele combina informações sobre o desempenho dos estudantes na Prova Brasil ou no Saeb, com dados sobre a aprovação escolar. Pelo indicador, ficam estabelecidas as metas para a educação e a distribuição de recursos aos municípios para a melhoria das escolas. As médias brasileiras de hoje são inferiores a 4. A meta é alcançar a nota 6 – média obtida pelos países desenvolvidos – até 2022.

A avaliação foi criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) levando em conta dois fatores que interferem na qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e médias de desempenho.