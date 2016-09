Amazonas tem 545 candidatos com registros de candidaturas pendentes

Manaus – No Amazonas, 545 candidatos ainda estão com os registros de candidaturas pendentes de julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). São 372 os registros indeferidos, em que os candidatos entraram com recurso para disputar a eleição, e 173 que ainda aguardam julgamento pela Justiça Eleitoral, segundo dados do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os registros que foram indeferidos e os candidatos estão recorrendo constam 20 candidaturas a prefeito, 18 de vice-prefeitos e 334 de candidatos a vereador. As candidaturas que ainda faltam serem julgadas pela Justiça Eleitoral são cinco de prefeito, cinco de vice-prefeito e 163 de vereadores.

Só em Manaus, 20 candidatos tiveram os registros indeferidos e estão recorrendo ao TRE para confirmarem suas candidaturas. Na capital, todos os que recorrem querem disputar o cargo de vereador.

Segundo o professor de direito eleitoral Leland Barroso, os candidatos que tiveram os registros indeferidos e que estejam recorrendo terão os nomes nas urnas eletrônicas.

“Não tem nenhum problema, o candidato pode continuar fazendo campanha normalmente. Se ele estiver recorrendo e o recurso não for julgado pelo TRE até o dia da eleição, ele continua sendo candidato. Os votos que estes candidatos ganharem ficarão engavetados e não contam no resultado final da eleição, até o julgamento do registro de candidatura”, explicou.

De acordo com Barroso, caso a candidatura seja indeferida, definitivamente, os votos destes candidatos serão desprezados. “Caso contrário, e os candidatos tenham sucesso no recurso, estes votos são contados normalmente. Cabe ressaltar que os candidatos podem recorrer até ao Tribunal Superior Eleitoral”, afirmou.

No município de Coari (a 362 quilômetros de Manaus), o candidato a prefeito Adail Filho (PP) e a vice na coligação Maiara Pinheiro (PMDB) tiveram os pedidos de registros negados pelo juiz eleitoral local Fábio Lopes Alfaia. Ambos estão recorrendo ao TRE.

Para o magistrado, a candidatura dos dois ocorre porque o pai dos candidatos, ex-prefeito de Coari Adail Pinheiro, não pode se candidatar porque está preso em Manaus, por participação em uma rede de pedofilia.

“Conforme as hipóteses acima exemplificadas, perceba-se que a busca do atendimento da norma constitucional – evitar a ‘perpetuação de dinastias familiares’ – permite concluir que, se por um lado o detentor do mandato do Poder Executivo determina a inelegibilidade de seu cônjuge-companheiro e parentes com seus próprios óbices (leiam-se ausência de condições de elegibilidade e incidência em situações de inelegibilidade), por outro lado, sua desincompatibilização ou afastamento definitivo restituem mas igualmente delimitam seu âmbito de liberdade para o exercício das atividades públicas”, diz o juiz, na decisão.

Em Maués (a 257 quilômetros da capital), o candidato Júnior Leite (PROS) também está recorrendo, após ter o registro negado pela juíza eleitoral local Dinah Câmara. Na decisão, a magistrada alegou que o candidato a vice na coligação, Paulo Saad, não estava filiado a partido político no período exigido pelo partido PMN.

“Nesta senda, em que pese o fato de Paulo César Leite Said, candidato a vice-prefeito, estar filiado no PMN desde o dia 29/03/2016, tal agremiação reduziu o prazo previsto em seu estatuto de um ano para seis meses apenas em 16/03/2016, ou seja, no ano do pleito a que pretende concorrer, devendo prevalecer o prazo anterior de 1 (um ano)”, afirmou a juíza.

Em Manaus, a candidata a vice-prefeita na coligação ‘Manaus por nós: Construindo o poder popular’, Taly Nayandra (PCB) teve o registro de candidatura negado pelo juiz presidente do pleito na capital, Marcelo Manuel Vieira, por falta de documento do partido a qual ela é filada e recorreu na decisão. Após suprir a pendência, o juiz reverteu a decisão anterior e decidiu manter a candidatura.

De acordo com dados do TRE, os principais motivos de indeferimento de candidaturas são: ausência de requisito e candidatos enquadrados na Lei da Ficha Limpa. A ausência de requisito barrou 344 candidatos e a Lei da Ficha Limpa foi o motivo do indeferimento de 53 pedidos de registros, segundo o TSE.

Outros 27 candidatos foram barrados porque os partidos ou coligação aos quais fazem parte tiveram o registro negado.

TRE julgou pedidos de registros de candidaturas até o último dia 12

Na semana passada, o juiz responsável pelo Pleito Municipal em Manaus, Marcelo Manuel da Costa Vieira, informou que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou, até o último dia 12, todos os pedidos de registro de candidaturas dos postulantes aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito de Manaus.

A data limite para a conclusão de todos os julgamentos, estipulada pela Justiça Eleitoral, era 12 de setembro. De acordo com o magistrado, ao todo, só na capital foram 1.428 pedidos julgados por ele, que, apesar de conseguir cumprir o prazo, se queixou da desorganização dos partidos o que, segundo ele, prejudicou o andamento dos julgamentos.

“Há uma grande falta de cautela dos partidos. Eles faltam com documentos e até assinaturas. Se não tivéssemos insistido com os partidos, não seria tudo julgado em tempo hábil”, disse o juiz.

Na capital, há nove candidatos à Prefeitura e 1.411 ao cargo de vereador.