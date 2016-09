A Amazônia precisa de projeto nacional, afirma Roberto Saturnino

A missão da Amazônia não é mercadista, é de Estado e precisa de um projeto. Nele, é fundamental o papel das Forças Armadas. A visão é de Roberto Saturnino Braga, 85, que coordenou o 3º Congresso Internacional do Centro Celso Furtado, realizado em Manaus, com o tema da Amazônia. “ A nação brasileira não tem olhado para a Amazônia como metade do seu território e com um potencial de riqueza”, disse.

Governo troca comando da Funai

O Ministério da Justiça trocou o comando da Fundação Nacional do Índio (Funai). A exoneração de Artur Nobre Mendes foi publicada no Diário Oficial da União, junto com a nomeação de Agostinho do Nascimento Netto. A fundação criticou a organização dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 por uma menção a costumes indígenas feita durante o revezamento da Tocha Paralímpica. Uma das condutoras foi a menina Iganani Suruwaha, que nasceu com paralisia cerebral. Na apresentação da indígena, a Rio 2016 disse que a menina e a mãe tiveram que deixar a comunidade onde viviam para “evitar o infanticídio indígena”. Em carta de repúdio, a Funai disse que a informação do Comitê promove “ofensa e desrespeito aos povos indígenas do Brasil, referindo-se ao ‘infanticídio ou homicídio, abuso sexual, estupro individual ou coletivo, escravidão, tortura, abandono de vulneráveis e violência doméstica’ como ‘práticas tradicionais’ indígenas”. A alegação demonstra preconceito contra os povos indígenas e penaliza servidores públicos, criticou a Funai.

Cartaz no hospital 1

“Constitui crime a exigência de cheque-caução, de nota promissória ou qualquer garantia como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial”.

Cartaz no hospital 2

A frase deve ser fixada em local, com destaque, em hospitais privados de Manaus, de acordo com Lei da Câmara Municipal sancionada pelo prefeito Arthur Neto (PSDB).

Cartaz no hospital 3

Os estabelecimentos de saúde que descumprirem o disposto na presente lei estarão sujeitos a notificação e a mutlas que podem chegar a 200 Unidades Fiscais do Município.

Ainda a Seinfra 1

O Tribunal de Contas do Estado notificou a ex-secretária Waldívia Alencar e o ex-secretário executivo da Secretaria de Estado de Infraestrutura Roberto Honda.

Ainda a Seinfra 2

Eles têm 15 dias para comparecer ao Tribunal a fim de oferecer razões de defesa em relação aos questionamentos apontados no Convênio n° 07/10, com o município de Itamarati.

Contra escalpelamento 1

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou projeto que impede a legalização de embarcação sem proteção no motor, eixo ou partes móveis.

Contra escalpelamento 2

O projeto auxiliará na redução ou eliminação do terrível pesadelo do escalpelamento, que assombra as populações ribeirinhas, quando os cabelos se enroscam no eixo exposto do motor de embarcações, provocando o arrancamento brusco do couro cabeludo.

Uso do Shopping T4

O município delegou ao subsecretário do Centro Histórico a assinatura dos Termos de Compromisso e Reserva de Espaço Comercial e Termos de Permissão de Uso do Shopping T4.

Dedução por alimentos

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que concede dedução de até 20% do IR devido para doadores de alimentos às escolas.