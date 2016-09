ANS suspende a comercialização de 23 planos de saúde a partir de 9 de setembro

Com informações de agências /Diário do Amazonas

Brasília – A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspende a comercialização de 23 planos de saúde a partir do próximo dia 9 de setembro, em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento. A medida faz parte do monitoramento periódico realizado pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento.

De acordo com a agência reguladora, se melhorarem o serviço prestado e tiverem redução do número de reclamações, as operadoras poderão ter a comercialização liberada no próximo ciclo de revisões, daqui a três meses.

“Trata-se de um mecanismo que gera efetividade no mercado, uma vez que tem como foco a melhoria dos serviços prestados aos consumidores. As operadoras que conseguirem perceber este monitoramento como uma oportunidade de revisão de seus processos internos podem obter mudanças bastante positivas. Do ponto de vista do beneficiário, ter acesso a tudo que contratou, com qualidade e em tempo oportuno, é o desejado, e o monitoramento possui exatamente este objetivo, além de conferir transparência e a ampliar a capacidade de escolha no ato da aquisição do plano de saúde”, destaca a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos, Karla Santa Cruz Coelho.

Desde a divulgação do último ciclo, os beneficiários também podem consultar informações do programa de monitoramento por operadora, conferindo o histórico das empresas e verificando, em cada ciclo, se ela teve planos suspensos ou reativados.

Os dados estão disponíveis desde o 4º trimestre de 2015, quando teve início a nova metodologia do programa, introduzida pela Instrução Normativa nº 48/2015. Para dar mais transparência e possibilitar a comparação pelos consumidores, a agência reguladora disponibiliza, ainda, um panorama geral com a situação de todas as operadoras, com a classificação das empresas nas quatro faixas existentes, que vão de 0 a 3.

Para saber quais foram os planos atingidos pela decisão, basta acessar o site da agência.