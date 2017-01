Anvisa suspende produtos de limpeza com fórmulas diferentes das registradas

Brasília – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou hoje (20) a suspensão da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e do uso de diversos produtos de limpeza em todo território nacional.

O motivo da suspensão, segundo o órgão, é que as fórmulas que estavam sendo comercializadas não correspondem às registradas pelas empresas JJ Guimarães de Limpeza e Transportes Ltda e Lowest Indústria Química Eireli.

Confira a lista de produtos suspensos:

– água sanitária Lowest;

– desinfetantes Lowest: Fresh lemon, Pinho, Lavanda, Brisa do mar e Floral;

– sabotes líquidos de todas as fragrâncias Lowest;

– pasta mecânica de 1kg e 2kg Lowest;

– facimol JJ Guimarães.

Ainda de acordo com as resoluções publicadas no Diário Oficial da União, as empresas responsáveis pelos produtos deverão recolher todo o estoque existente no mercado.