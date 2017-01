Após 37 dias de buscas, delegado que desapareceu em rio do AM ainda não foi encontrado

De Carla Albuquerque

Manaus – Trinta e sete dias depois de ter desaparecido no Rio Solimões, em Codajás, o corpo do delegado titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) Thyago Pereira Garcez, 30, segue desaparecido. De acordo com informações do diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Mariolino Brito, as buscas continuam assim como as investigações para esclarecer como ocorreu o caso.

O delegado Mauro Duarte, titular da Delegacia Interativa de Coari (DIP) de Coari, que está presidindo Inquérito Policial (IP) em torno do desaparecimento de Thyago Garcez, informou que as investigações estão em andamento.

Conforme Duarte, para a conclusão dos procedimentos, ainda faltam os resultados dos laudos de balística e de reprodução simulada dos fatos (reconstituição). Além disso, ainda, não foi realizado o interrogatório de um homem, que não teve a identidade revelada pelo delegado, que, possivelmente, ajudou na fuga dos dois traficantes colombianos, mortos em confronto com a polícia.

O delegado Mauro Duarte ressaltou, também, que todas as pessoas que estavam na ação no último dia 5 de dezembro de 2016, já foram ouvidas e que, até o momento, ninguém foi indiciado, pois o Inquérito Policial (IP) ainda não foi concluído.

Segundo Mauro, o prazo inicial para a conclusão do IP era de 30 dias, entretanto, por ainda faltar realizar alguns procedimentos, solicitou junto à Justiça de Coari, a prorrogação do prazo para a conclusão do IP.

O diretor do Departamento de Controle e Avaliação (DCA), delegado Paulo Sampaio, informou que a família do delegado Thyago Garcez está recebendo acompanhamento psicológico oferecido pela instituição.

Sampaio destacou que os familiares de Garcez recebem todas as informações dos procedimentos que estão sendo realizados em torno da ação que resultou no desaparecimento da autoridade policial.