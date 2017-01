Após consumir mais de R$ 1,2 bilhão, Maracanã não tem condições de receber partidas

Com informações de agências / portal@d24am.com

Rio de Janeiro – O mais icônico estádio do futebol brasileiro e cuja reforma para a Copa do Mundo de 2014 consumiu mais de R$ 1,2 bilhão em dinheiro público está sendo saqueado. Em um jogo de empurra desde o final de 2015, o Maracanã está abandonado, sem comando definido e, no momento, sem condições de sediar qualquer partida, já que o gramado, que não vem sendo cuidado, secou.

Nessa terça-feira (10), a Federação de Futebol do Rio (Ferj) divulgou nota relatando os saques. Segundo a entidade, foram roubados mangueiras, extintores, bustos e televisores. Na semana passada, o jornal O Globo relatou também que o mobiliário dos camarotes está depositado em salas sem nenhum cuidado com a conservação e sofrendo com a ação do tempo. Sete mil cadeiras não foram recolocadas nas arquibancadas. Não bastasse isso, há contas de luz, água e gás em atraso.

A responsável pelo Maracanã é a Concessionária Maracanã S. A., cuja principal acionista é a Odebrecht. Mas, desde o fim de março do ano passado, a gestão foi repassada ao Comitê Rio-2016, que utilizou o estádio nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Em junho, o acervo histórico do Maracanã passou para a responsabilidade da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro.

A gestão do estádio deveria ter sido devolvida, no final de outubro – mas a Maracanã S. A. se nega a recebê-la por considerar que a arena não foi entregue pelo Comitê Rio-2016 da mesma forma como havia sido recebida.

“O complexo deveria ter sido devolvido à concessionária, em 30 de outubro de 2016, o que não ocorreu em função de dezenas de não conformidades já relatadas ao Rio 2016 e ao governo do estado. Entre elas estão a falta laudos que atestem a integridade da cobertura e do gramado, a mudança na numeração das cadeiras, a falta de assentos e de equipamentos de segurança como as catracas eletrônicas, televisões e móveis, além de mais de uma centena de equipamentos como portas e corrimãos quebrados”, informou, em nota, a concessionária. O Comitê Rio-2016 não se pronunciou.

Caso de polícia

O abandono do estádio ganhou mais um capítulo, ontem. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro por causa de furtos. Enquanto não há definição sobre o futuro do Maracanã, Flamengo e Fluminense, que têm interesse em administrá-lo, não podem atuar no estádio.

Busto de Mário Filho é roubado

O busto de cobre de Mário Filho, jornalista que dá nome ao Maracanã, foi furtado do estádio, segundo informações da Polícia Civil do Rio, que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do furto dentro da arena, na manhã de segunda-feira. Mário Filho era irmão do também jornalista e escritor Nelson Rodrigues.