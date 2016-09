Após queda, torcedores da Portuguesa invadem e quebram sala da presidência

Estadão Conteúdo/ Diário do Amazonas

São Paulo – O rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro gerou uma relação imediata da torcida da Portuguesa. Poucas horas depois da derrota para a Tombense por 2 a 0, torcedores invadiram a sala da presidência e promoveram vandalismo. O presidente do clube, José Luiz Ferreira, confirmou ao globoesporte.com que pretende fazer uma boletim de ocorrência. “Estamos lidando com bandido”, afirmou.

Segundo informações da ESPN, cerca de 40 torcedores praticaram o ato. Eles seriam membros da Leões da Fabulosa, principal organizada da Portuguesa, e acompanhavam o jogo na sede da torcida, que fica no Canindé. Após o rebaixamento se dirigiram à sala da presidência.

O presidente foi avisado da invasão por funcionários, que enviam diversas fotos ao dirigente. É possível notar nas imagens que cadeiras e móveis foram derrubados, documentos atirados no chão, quadros arrancados da parede e vasos de plantas foram destruídos. “São covardes. Andam em turma e sempre fazem nas costas”, acusou o dirigente.

A Portuguesa vive o pior momento de sua história. O rebaixamento à Série D foi o quarto em três anos – três nacionais e um estadual. O clube acumula cerca de R$ 200 milhões em dívidas e, neste momento, busca evitar o leilão de parte do Canindé.