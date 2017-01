Após rebelião no Compaj, ministro da Justiça embarca para Manaus

Estadão Conteúdo / portal@d24am.com

Brasília – O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, embarca para Manaus logo mais para acompanhar o andamento das investigações do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), segundo informações do Estadão. O confronto entre duas facções entre a tarde de domingo (1°), e a manhã desta segunda-feira (2), deixou, pelo menos, 60 mortos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas.

É a segunda maior tragédia desde Carandiru, em 1992, quando 111 presos morreram após uma ação policial. Segundo a assessoria de imprensa do ministro, o horário da viagem ainda está indefinido. Moraes vai se encontrar com o governador do Amazonas, José Melo.

Mais cedo, por meio de nota, o ministro se colocou à disposição para qualquer necessidade. A frieza da nota do ministro sobre a matança causou consternação. Sem lamentar as perdas, o ministro faturou repassado R$ 44,7 milhões ao Fundo Penitenciário do Amazonas.