Arsam espera que 15 mil deixem Manaus de ônibus para cidades vizinhas no Natal

Gisele Rodrigues / portal@d24am.com

Manaus – Cerca de 15 mil passageiros vão utilizar o transporte rodoviário intermunicipal para passar as festas do Natal com a família, no interior do Estado. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos (Arsam), a expectativa é que o maior movimento se inicie a partir desta quinta-feira (22).

Entre os destinos mais procurados, segundo o presidente da Arsam, Fábio Alho, estão as cidades de Manacapuru, Itacoatiara, Itapiranga, Presidente Figueiredo e Novo Airão.

Para atender a demanda, Alho adiantou que a agência reguladora liberou a utilização de ônibus extras nas cinco empresas que atuam com linhas para os 16 municípios interligados com a capital. “No caso se a linha, por exemplo, das 18h estiver completa, com todos os lugares preenchidos, a Arsam autoriza a utilização de ônibus extras para os passageiros que não conseguirem embarcar”, explicou.

Com viagem marcada para o município de Itapiranga, a diarista Jorgete Ferreira, 45, também vai passar o Natal com a família. “Vou logo amanhã (hoje) porque não quero pegar a estrada muito movimentada. E eu prefiro ir de ônibus do que pegar esses táxis lotados que vão pra lá, acho perigoso”, disse ela, que vai viajar com o filho adolescente.

De acordo com Alho, desde 2003, o Estado não registra acidentes fatais no transporte rodoviário intermunicipal. “Por isso eu faço o apelo para que o passageiro não pegue o transporte clandestino, pegue o transporte regular. E, se for fretar, veja se está regular na Arsam”, disse.

Por outro lado, o movimento no Porto da Ceasa, zona sul de Manaus, deve ser um dos piores dos últimos cinco anos, segundo a Associação dos Canoeiros dos Portos da Ceasa e Careiro. A crise econômica, segundo o fundador da entidade, Coraci Bezerra, afetou drasticamente o setor, fazendo com que a procura caísse também nesta semana do Natal. “Antes ficava tudo lotado aqui, não dava nem para entrar. Saía lancha toda hora. Agora, eu não creio que vá dar nem 250 pessoas na véspera do Natal, durante todo o dia, quanto mais no domingo. No dia do Natal mesmo acho que só vai dar umas 150 pessoas”, avaliou.

A técnica em radiologia, Sônia Branco, 49, disse que desta vez somente os filhos irão para a casa dos avós, no município de Careiro. “Eu precisei pegar uns plantões nesse Natal para pagar umas contas e não poderei ir. Vou mandar só os meus meninos”, explicou.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) vai lançar, nesta quinta-feira, uma campanha de fiscalização para segurança no trânsito, durantes as festas de final de ano. Conforme o diretor-presidente do órgão, Leonel Feitoza, a quantidade de carros que devem passar pelas rodovias estaduais AM-010 e 070, deve ser inferior ao do ano passado. De acordo com Feitoza, como o Natal, neste ano, será no domingo, o maior fluxo deve ser no final da data festiva.