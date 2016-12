Artistas se reúnem em show para receber doações pela Casa Vhida, nesta quarta

Kamilla Vieiralves / portal@d24am.com

Manaus – Nesta quarta-feira (28), a noite vai ser mais uma oportunidade de celebrar a música e, ainda, praticar uma boa ação, com o show ‘Entre Amigos’, promovido pelo Sindicato dos Músicos do Amazonas (Sindmam). Zezinho Corrêa, Cinara Nery, Júnior Rodrigues, Mirtes Melo, Cileno, Jôci Carvalho e Nunes Filho se revezarão no microfone, pela iniciativa que receberá doações em prol das crianças atendidas pela Casa Vhida.

Longe dos palcos, nesta ocasião, a cantora Lucilene Castro assume a organização do show que, segundo ela, é uma celebração. “Estou nesse trabalho como parte do Sindicato dos Músicos. Como a diretoria é formada por músicos, sempre falamos em fazer eventos como esse”, revela. “Por isso, decidimos fazer uma ação solidária de fim de ano, para arrecadar doações para alguém que precisasse mais do que nós. É, também, uma chance de agradecer e celebrar a arte que está sempre viva, independente de qualquer crise”, completou.

Assim, para somar a essa comemoração, cada artista cantará três músicas, mas, segundo Lucilene, o público pode esperar novidades, além de algumas parcerias no palco. “Com certeza, vai haver alguma interação entre eles. Os artistas vão poder apresentar seus novos trabalhos, já que vários deles estão com CDs novos e vamos ter, também, a venda desse material”, afirma a organizadora.

Para quem quiser curtir o show, a entrada será uma lata de leite em pó Ninho. “Essa parceria com a Casa Vhida aconteceu porque nós já mantemos contato com eles e conhecemos algumas ações desenvolvidas em prol de crianças com HIV. Esta noite, representantes da instituição estarão recepcionando o público e recebendo as doações, que, no caso, são latas de leite Ninho — a marca foi especificada por uma nutricionista, de acordo com a necessidade das crianças atendidas e, portanto, já ficarão em posse do que for recolhido”, comenta Lucilene.

O show ‘Entre Amigos’ começa às 19h30, no Les Artistes Café Teatro (Av. 7 de Setembro, Centro).