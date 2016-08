Atacante brasileiro do Dínamo de Kiev ‘ficou satisfeito’ com sorteio da Champions

Por ESPN / Diário do Amazonas

Eliminado nas oitavas de final da Uefa Champions League, o Dínamo de Kiev enfrentará um grupo bastante equilibrado para repetir o feito. É isso o que pensa o brasileiro Júnior Moraes, que comentou sobre a chave que conta com Benfica, Napoli e Besiktas.

“Não se pode escolher adversário na Champions League. As equipes são muito fortes e todo jogo é encarado com uma final de campeonato. Acompanhei o sorteio e fiquei satisfeito com os adversários. Digo isso pelo equilíbrio que vejo entre as forças. Não será surpresa se esse grupo acabar a primeira fase como o mais equilibrado”, afirmou o atacante ex-Santos, que é o artilheiro do Campeonato Ucraniano com quatro gols em cinco jogos.

O atual bicampeão ucraniano estreará na competição europeia em 13 de setembro, quando enfrentará o Napoli, em casa. Na última edição, a equipe de Kiev ficou na segunda posição do grupo que tinha Chelsea, Porto e Maccabi Tel Aviv, sendo eliminado no mata-mata pelo Manchester City.