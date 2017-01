‘Até ontem, tivemos um sistema prisional tranquilo’, afirmou José Melo

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – “Até ontem, tivemos um sistema (prisional) completamente tranquilo”, afirmou o governador do Amazonas, José Melo, sobre a rebelião nos dois primeiros dias de 2017, resultando na morte de 56 detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e quatro mortes na Unidade Prisional do Puraquequara. Para o governador, o sistema prisional do Estado foi “eficiente” durante 2016.

“Dos nove túneis que eles (presos) cavaram, oito nós conseguimos identificar e evitou-se a fuga”, disse José Melo. A rebelião mais violenta da história do sistema prisional do Amazonas foi resultado de um confronto entre as facções criminosas Família do Norte (FDN) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

“O que houve, na verdadee foi uma guerra de facções dentro dos presídios, é um caso fortuito”, disse o governador.

A afirmação do governador foi feita minutos antes do secretário de Segurança Pública (SSP), Sérgio Fontes, afirmar que era de conhecimento da SSP o descontentamento, seguido de ameaças ao poder público, dos presos da FDN diante da trasnferência dos líderes da facção para presídios federais. As declarações foram dadas durante entrevista coletiva à imprensa, na noite desta segunda-feira (2), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Questionado sobre o pagamento a empresas gestoras de presídios na capital – Umanizzare e a Conap (hoje Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços Ltda), que chegou R$ 1,1 bilhão entre 2010 e 2016, segundo o Portal da Transparência, o governador afirmou que a população carcerária atual do Amazonas é de 12 mil detentos, e que essa medida (terceirizar a gestão dos presídios) foi a forma que o Governo encontrou para manter esse quantitativo de detentos.

“Quando assumi o governo tinham 3,6 mil presos, hoje tem 12 mil. Foi um gasto que o Governo teve que fazer, ao não fazer isso (pagar empresas de gestão prisional) é não dar comida para os presos, assistência médica e odontológica, é não fazer aquilo que a lei impõe a fazer. Portanto, foi uma decisão do governo de fazer dessa forma para que a gente tivesse, como tivemos, até ontem, um sistema completamente tranquilo”, disse Melo.

Ainda durante a entrevista coletiva, o governador José Melo elogiou o presidente Michel Temer em relação ao repasse de recursos do Fundo Penitenciário (Funpen). “Somente agora, com o presidente Michel Temer, houve um acerto para os estados em relação ao custeio (dos presos). Até então, o custeio estava todo a cargo dos estados”, afirmou o governador, acrescentando que a situação do sistema prisional do Amazonas é semelhante a de outros estados brasileiros.