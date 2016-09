Atual procurador-geral é o mais votado em eleição do MP-AM para próximo biênio

de Álysson Castro

Manaus – O atual Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Carlos Fábio Braga Monteiro, foi o candidato mais votado na eleição, realizada nesta segunda-feira (12), pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM), para escolher o procurador-geral para o próximo biênio (2016-2018) do órgão.

O resultado da eleição foi: Carlos Fábio, 114 votos; promotor Alberto Rodrigues Nascimento Junior, 69 votos; promotora Silvana Nobre de Lima Cabral, 56; e, promotor David Santana, 39. Os três primeiros colocados na votação irão compor a lista tríplice que será encaminhada ao governador, que terá até 15 dias para escolher um dos nomes da lista para ser o chefe do MP-AM.

Segundo o procurador geral em exercício, Pedro Bezerra, nos últimos anos os governadores têm escolhido o mais votado da lista tríplice. “Esperamos que esta tradição seja mantida”, disse Bezerra.

Dos 163 promotores e procuradores aptos a votar em todo o Amazonas, 146 participaram da eleição. Cada membro do MP-AM poderia escolher até três candidatos para votar. “Tivemos a presença de muitos promotores do interior que foram liberados para vir a Manaus para votar”, explicou Bezerra.

A votação foi realizada na sede o MP-AM, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, por meio de cédula manual. Os presentes se dirigiram a uma cabina de votação e depositavam a cédula uma urna de madeira. A eleição encerrou às 16h, quando iniciou a apuração, e por das 16h39 foi anunciado o resultado da apuração dos votos.