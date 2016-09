Bailarinas participam de residência artística em aldeia indígena

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – As bailarinas e intérpretes da Contem Dança Cia., Huana Viana e Francis Baiardi, participam de uma residência artística na Aldeia Indígena Saterê Mawé Sahu-Apé, localizada às margens do rio Ariaú, na AM 070, estrada que liga Manaus ao município de Manacapuru. A proposta é vivenciar experiências que colaborarão para processo de criação do mais novo espetáculo de dança da companhia, ‘Aquele que vê longe – Apoena’.

Contemplado com o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015, o projeto é uma iniciativa de Huana, professora, interprete-criadora e bailarina com direção de Francis Baiardi. Segundo a idealizadora, o espetáculo levará a Manaus e municípios vizinhos, como Manacapuru e Itacoatiara, apresentações de dança que estimulem a reflexão, o conhecimento e a pesquisa, além de promover palestras e bate-papo que contribuam com o desenvolvimento social, educacional e cultural da sociedade.

“Queremos possibilitar ao público dessas cidades o contato com uma linguagem artística contemporânea, numa expectativa de atingir diferentes classes sociais, aproximando de forma clara e objetiva do nosso tema proposto. O projeto visa retratar a cultura ameríndia a partir da realidade sociocultural que o índio da Amazônia se encontra na contemporaneidade, levando em consideração as peculiaridades culturais da região”, explicou Huana.

Francis e Huana ficarão uma semana em residência artística, acompanhadas pela assistente de direção Cléia Alves e Ykaro Amorim na interferência visual.