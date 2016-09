Bancários de todo o País começam hoje greve geral com prazo indeterminado

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – Os bancários entram em greve, nesta terça-feira, depois de rejeitar a proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). As reivindicações incluem reajuste salarial, reposição inflacionária de 5%, antecipação e reajuste na participação dos lucros, aumento do piso salarial, aumento do vale-alimentação, melhores condições de trabalho e plano de carreira.

No Amazonas, a categoria fez assembleia geral, na noite de sexta-feira, e decidiu aderir ao movimento nacional, segundo informou o presidente do Sindicato dos Bancários, Lindberg Barbosa.

Já o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, Lourenço Prado, disse que o movimento tem prazo indeterminado e não prejudicará a população.

Para o sindicalista, a proposta dos bancos está abaixo da inflação, que é de 9,57%. O pedido da categoria é de, pelo menos, 5% de aumento real. “Nossa reivindicação é de, pelo menos, 15% de reajuste. O que eles oferecem é 2,8% abaixo da inflação do período”, disse.

A proposta dos bancos é de reajuste de 6,5%.