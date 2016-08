Banco amplia sua atuação com Zona Franca Verde

Manaus – Com a regulamentação da Zona Franca Verde (ZFV), em dezembro de 2015, pelo governo federal, empreendimentos que atuam com matéria-prima regional, são ambientalmente sustentáveis e se encontram nas chamadas Áreas de Livre Comércio dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima, passaram a ter a segurança jurídica necessária para desenvolverem seus negócios. Semelhante ao que ocorre na Zona Franca de Manaus, os negócios na ZFV com produtos industrializados a partir do uso de matéria-prima de origem regional recebem benefícios fiscais. A isenção abrange produtos da extração, coleta, cultivo ou criação animal, incluindo frutos, sementes, animais e madeiras, dentre outras atividades. As empresas com esse perfil são isentas do pagamento do IPI e podem, ainda, se beneficiar da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. É nessa nova configuração geográfica, comercial e tributária que o Banco da Amazônia pretende aumentar os negócios com os empreendedores.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa (ALE), Belarmino Lins (Pros), assumiu, ontem, o governo do Estado, com viagem de José Melo.

Belarmino assume pelo impedimento do vice-governador Henrique Oliveira (SD) e do presidente da ALE, Josué Neto (PSD), candidatos à eleição.

O ex-secretário de Produção Rural do Estado Eron Bezerra teve mais convênios julgados ilegais pelo TCE, todos com a Associação de Agricultores Nova Canaã.

Entre os convênios, dois eram para a realizações culturais e escoamento da produção agropecuária e para abertura e recuperação de ramais e vicinais.

A taxa de desemprego, do IBGE, em julho, atingiu sua maior taxa em toda série histórica, com 11,6%, e deve encerrar 2016 em 12%.

Com o resultado, o Brasil passa a ocupar a 7ª pior posição num ranking mundial de 51 países.

O ex-prefeito de Tabatinga, Joel de Lima, foi condenado pelo TCU por irregularidades com recursos do Programa DST/AIDS.

O TCU disse ao Sebrae/AM que a contratação de parentes de membros do seu Conselho Deliberativo é irregular.

Pelo falecimento de uma servidora, o Ministério Público do Estado teve ponto facultativo, ontem.

O ministro Mauro Campbell assumiu, ontem, a corregedoria geral do Superior Tribunal de Justiça.

O governador José Melo e o presidente do TJAM, Flávio Pascarelli, foram à solenidade.

Também estiveram na posse os desembargadores Ari Moutinho e João Simões, os procuradores Fábio Monteiro (MP-AM) e Edmilson Barreiros Júnior (MPF-A), entre outras autoridades.

Antonio Risério: ‘Foi uma espécie de autoimpeachment’

Ex-parceiro de Duda Mendonça e João Santana no marketing do PT, o escritor Antonio Risério diz que Dilma cometeu estelionato eleitoral, em 2014 – e, com isso, cavou sua sepultura. No livro ‘Que você é esse?’, ele transforma a crítica ao marketing num romance.

Bumlai trocou mil telefonemas com Lula e sua equipe

O pecuarista José Carlos Bumlai trocou 1.005 telefonemas, em 12 anos, com o ex-presidente Lula e seu staff direto, nos últimos cinco anos. É o que mostra um relatório do Ministério Público Federal sobre a quebra de sigilo telefônico do empresário, autorizada pela Justiça.