Banco Central acelera corte dos juros e reduz Selic em 0,75 ponto, para 13% ao ano

Brasília – O Banco Central (BC) decidiu acelerar o ritmo de corte da taxa de juros, surpreendendo a maior parte do mercado. O banco anunciou, nessa quarta-feira (11), uma redução de 0,75 ponto porcentual na Selic, a taxa básica de juros, que passou de 13,75% para 13% ao ano. A aposta majoritária era de que o corte seria de 0,50 ponto porcentual. Foi a primeira vez desde abril de 2012 que o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a taxa em 0,75 ponto.

A decisão foi tomada no mesmo dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a inflação oficial do País encerrou 2016 dentro da meta. No comunicado publicado após a reunião, o comitê informou que seus diretores chegaram a discutir a possibilidade de uma redução de apenas meio ponto porcentual, como boa parte do mercado financeiro esperava.

No entanto, a avaliação foi de que o cenário atual da economia já permitia uma redução mais agressiva. Isso porque o processo de queda da inflação está mais disseminado entre os vários produtos de consumo e a atividade econômica está pior que o esperado.

Nas projeções oficiais, o Banco Central já previa inflação em torno de 4,0% em 2017 e 3,4% em 2018. Além disso, o BC repetiu a avaliação de que as reformas e ajustes na economia podem “ocorrer de forma mais célere que o antecipado”.

A queda mais agressiva do juro era uma bandeira de boa parte do governo e também da iniciativa privada, que veem a redução como um atalho para a retomada do crescimento. Por meio do porta-voz Alexandre Parola, o presidente Michel Temer expressou sua ‘satisfação’ com a decisão dos diretores do BC. “A decisão do Banco Central, que delibera de forma independente e com base em elementos exclusivamente técnicos, respalda a convicção do presidente Michel Temer no sentido de que estão dados os elementos para uma retomada do crescimento econômico e da criação de novos empregos ao longo do ano”.

Cautela

No mercado financeiro, conforme levantamento do Projeções Broadcast feito com 71 instituições, 65 projetavam corte de 0,50 ponto porcentual. Apenas cinco citavam redução de 0,75 ponto e um esperava 0,25 de baixa.

Essa cautela dos profissionais do mercado era justificada pelas reuniões anteriores do Copom, de outubro e novembro, quando a instituição limitou-se a reduzir a Selic em 0,25 ponto porcentual. Em meio ao desemprego de cerca de 12% e com o País em recessão há dois anos, a postura do BC passou a ser duramente criticada em dezembro. Na época, o presidente do banco, Ilan Goldfajn, saiu em defesa da instituição e sinalizou que, em janeiro, o corte da Selic seria maior que o 0,25 ponto porcentual dos encontros anteriores. Em função disso, a maior parte dos economistas e dos investidores se posicionou à espera de meio ponto porcentual de corte. Uma parcela menor citava a possibilidade de redução de 0,75 ponto porcentual.

Apesar de observar o movimento, o BC, em suas comunicações oficiais, evitava comentar a possibilidade de uma redução maior da Selic – o que de fato ocorreu. Daí a surpresa de muitos economistas. “Não tenho críticas ao corte de 0,75 ponto porcentual, havia espaço para isso, porque a inflação está muito melhor”, disse o economista-chefe da Garde Asset Management, Daniel Weeks. “Entretanto, o BC deveria ter sinalizado melhor que poderia ser mais agressivo”.

***Colaboraram Rafael Moraes Moura, Álvaro Campos e André Ítalo Rocha