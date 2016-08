Batalhão Ambiental apreende madeira ilegal na AM-070

Com informações de assessoria / Diário do Amazonas

Manaus – O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas, apreendeu aproximadamente 15 metros cúbicos de madeira em lenha, na noite de segunda-feira (29). O material era transportado em um caminhão na rodovia AM-070, no Distrito do Cacau Pirêra, município de Iranduba.

A apreensão aconteceu após fiscalização de rotina. O responsável, de identidade não revelada, declarou à polícia que não tinha o Documento de Origem Florestal (DOF), obrigatório para o transporte.

O material ilegal e o caminhão foram conduzidos à delegacia do município.