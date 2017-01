BC apreende 1,9 mil cédulas falsas no Amazonas e faz alerta sobre os riscos

Laís Motta / portal@d24am.com

Manaus – O Amazonas fechou o ano de 2016 com 1.910 cédulas falsificadas apreendidas, segundo os dados do Banco Central (BC). A instituição orienta os consumidores e comerciantes a terem maior cuidado com as notas que circulam no comércio para evitar prejuízos.

Se o cidadão sacou uma cédula suspeita no caixa ou em um terminal de autoatendimento, ele deve procurar a agência do banco do qual é correntista e apresentar a cédula. O banco é obrigado a trocar o dinheiro suspeito imediatamente, informou o BC. Não é preciso levar um extrato para comprovar, uma vez que os bancos têm os registros de saques efetuados, inclusive nos caixas eletrônicos.

Se o cidadão recebeu, sem perceber, dinheiro suspeito de falsificação em outras situações, como no comércio, ele deve procurar qualquer agência bancária e entregar a cédula. O banco anotará seus dados e enviará a cédula para análise do Banco Central. Se ficar comprovado que a cédula é legítima, o cidadão será ressarcido pelo banco. Caso fique comprovado que a cédula é falsa, não haverá reembolso.

As notas de R$ 100 da 2ª Família do Real representaram o maior volume de falsificação, durante 2016, com 636 cédulas apreendidas. Um dos elementos de segurança que o consumidor ou comerciante pode analisar é a ‘faixa holográfica’. Na nota de R$ 100 reais da Segunda Família, o número 100 e a palavra REAIS se alternam, a figura da garoupa fica colorida, e no coral aparecem diversas cores em movimento.

A cédula de R$ 100 da 1ª Família do Real totalizou outras 551 notas apreendidas, no ano passado, segundo o Banco Central. O cidadão pode ver pequenos fios espalhados no papel da cédula, nas cores vermelha, azul e verde, em ambos os lados, para confirmar se a nota é verdadeira. Também é possível ver o ‘registro coincidente’. Olhando a nota contra a luz, o desenho das Armas Nacionais impresso em um lado deve se ajustar exatamente ao desenho semelhante que se encontra no outro lado da cédula.

Aplicativo

O consumidor pode fazer o download para seu celular ou tablet, do aplicativo Dinheiro Brasileiro, do Banco Central, disponível na Google Play e na AppStore.

Ao posicionar o smartphone ou o tablet sobre a cédula, o aplicativo identifica a nota por comparação de imagem. Em seguida, o aplicativo mostra os elementos de segurança que devem ser observados, nas notas da 1ª Família do Real e nas da 2ª Família do Real. O consumidor deve, então, proceder à averiguação manual.