Biblioteca de Incentivo à Leitura recebe doações de livros em Manaus

Manaus – Inaugurada no último sábado (14), a Biblioteca de Incentivo à Leitura Tenório Telles (Parque Residencial Senador João Bosco, na frente do bloco 22, Flores) está recebendo doações de livros.

A biblioteca, que funciona dentro de um contêiner, foi idealizada pelo pedagogo, escritor e autor do projeto ‘Navegando e Lendo’, Jorge Klein, para atender a comunidade da área. De acordo ele, o propósito da biblioteca é fazer leitores através de empréstimos de livros e realização de palestras para os moradores. Também está nos planos fazer com que o projeto tenha oficinas de artes, desenho e música.

A Biblioteca de Incentivo à Leitura Tenório Telles, atualmente, conta com acervo de 7 mil livros, exposta numa área arborizada e ainda recebeu grafite com temas regionais de artistas do Associação de Cultura do Estado Amazonas (ACEAM). O local funcionará aos sábados, de 9h às 12h e de 14h às 16h45.