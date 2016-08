Brasil e Colômbia em Manaus tem 33 mil ingressos vendidos

Por Isabelle Marques / Diário do Amazonas

Manaus – Cerca 33 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Brasil e Colômbia, que acontece no próximo dia 6, na Arena da Amazônia. De acordo com o gestor do estádio, Thiago Durante, a expectativa é que, até o final desta semana, todos os ingressos disponíveis já estejam vendidos. Ao todo, 40 mil ingressos foram disponibilizados para a venda.

“Aqueles que compraram o ingresso no início das vendas e que tenham que trocar, essa troca também está acontecendo com ingressos de assento marcado no mesmo local de compra, que é na Arena Amadeu Teixera”, informou Durante.

Ele informa que, para o jogo, a Arena da Amazônia está sendo entregue nesta terça-feira (30) para a CBF. “O equipamento está sendo entregue em perfeito estado e condição para que o jogo seja realizado e a CBF possa fazer toda a montagem de sua estrutura para o dia do evento”, comentou o gestor.

Treinos

Ainda conforme o gestor, as seleções estão previstas para chegar a Manaus no dia 2 de setembro. Elas devem realizar treinos fechados no Centro de Treinamento Carlos Zamith e no Estádio da Colina.

“O Brasil vem direto de Quito para o jogo em Manaus e realizará um treino de dia, provavelmente no Estádio Carlos Zamith. Ainda estamos confirmando com a CBF, mas ela já assinou com essa possibilidade, porque eles chegam na madrugada e há uma possibilidade de treinarem no final da manhã no Zamith, no Coroado”, disse Durante.

Sobre o treino aberto da seleção que deve acontecer no dia 3 de setembro na Arena, o gestor informa que o secretário Fabricio Lima está em reunião com a CBF e deve divulgar as informações na próxima quarta-feira (31).

Ação Social

De acordo com Durante, a CBF realizará uma ação, denominada de CBF Social, aberta ao público no mesmo dia do jogo (6), das 8h às 12h, no Estádio da Colina.

“Em todos os locais que a CBF leva a seleção, ela realiza uma pesquisa com entidades não governamentais que trabalha com crianças voltadas ao futebol, onde realiza festivais e entrega de materiais esportivos para essas instituições”, disse.