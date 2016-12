Buracos são comuns em vias do bairro São Francisco, dizem moradores

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Os buracos se tornaram comuns para quem mora na esquina das ruas Francisco Lustosa com Vivaldo das Neves, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Os moradores dizem que o motorista que tenta passar de carro, pela via, tem que “separar o dinheiro para arrumar o carro depois”, devido ao tamanho dos buracos.

“Mais parecem valas, na verdade”, disse a dona de casa Joana Darc de Oliveira Moraes, 45, que afirmou morar, há dez anos, no local. “Já caiu gente nesses buracos. Principalmente, os motoqueiros quando passam e escorregam”, acrescentou Joana.

A vendedora ambulante Maria Francisca Barbosa, 54, disse que já caiu no chão ao tentar levar entulho da via em um carrinho de mão. “Agora, com minha idade, cair é muito perigoso”, disse.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), mas a demanda não foi respondida até a publicação desta matéria.