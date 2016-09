Câmbio aquece viagem ao exterior

Manaus – Com o recuo no valor do dólar frente ao real, que refletiu nos preços das passagens internacionais, os consumidores de Manaus voltaram a se planejar para viajar nas férias de fim de ano. A expectativa da Associação Brasileira de Agentes de Viagens no Amazonas (Abav/AM) é que as vendas melhorem em até 20%, em relação a igual período do ano passado.

No fim do ano, as tarifas para Estados Unidos e Europa ficam mais atrativas do que para dentro do Brasil, destaca o agente de viagens e proprietário da RBS Turismo, Roosevelt Souza. “Saindo de Manaus você consegue ir para Paris, Londres e Madri por US$ 500. A concorrência de companhias aéreas é grande, o que ajuda”, afirma Souza. Para o agente de viagens, apesar de alguns picos, o recuo do dólar para a média de R$ 3,20 está estimulando aqueles consumidores que já não estavam mais pensando em viajar. “Aquelas pessoas que inicialmente pensavam em viajar, mas já não estavam querendo mais, estão repensando e criando condições para isso”, disse.

Apesar desse movimento, na avaliação do proprietário da RBS Turismo, o consumidor ainda não está totalmente confiante para voltar a viajar como nos anos anteriores, pois as vendas devem se manter iguais ao ano passado. “As pessoas criaram uma expectativa, mas a confiança ainda não se concretizou. O turismo é o primeiro setor a sentir a crise e o último a retornar”, destaca o empresário, acrescentando que muitos brasileiros não têm a cultura de pedir a assessoria de um agente de viagem. “O agente é um consultor de turismo com contatos em diversos locais, um profissional adequado para proporcionar a melhor experiência para o cliente. É uma indústria sem chaminé”, destaca.

Com planos de viajar com o marido e a filha de quatro anos, a jornalista Suellen Ribeiro começou a pesquisar lugares como Florianópolis (SC), Recife (PE) e Fortaleza (CE). “As passagens estão bem caras, principalmente, para Fortaleza que chega a mil reais por pessoa. Ano passado, consegui aproveitar uma promoção que saiu R$ 600 por pessoa, mas esse ano está inviável”, contou. Suellen disse que vai continuar pesquisando outros destinos, como as ilhas do Caribe. “Vi preços bem atrativos para Aruba”, disse.

Câmbio

Este ano, o dólar acumula queda de 16,92%, até a última sexta-feira, que apresentou um pico e fechou cotado a R$ 3,27, o comercial, influenciado por um dia de pessimismo nos mercados financeiros globais. A cotação sobre a quinta-feira foi de 1,99%, a maior valorização para um único dia, desde 3 de maio (2,33%).

Compra antecipada garante até 40% de desconto nos pacotes

A procura pelos pacotes de fim de ano começa a aumentar, a partir de agosto. Quem compra com antecedência tem acesso a tarifas com desconto e pode economizar até 40% nos bilhetes e hospedagens. Os destinos nacionais como Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém continuam disputando a preferência dos clientes de Manaus, enquanto Miami, Orlando, Aruba e Panamá são as principais escolhas internacionais.

A expectativa do setor é retomar as vendas com um aumento de 20% em relação ao ano passado, segundo a diretora de Emissivos da Abav/AM, Claudia Mendonça. “Os clientes que vão viajar em dezembro e janeiro do ano que vem começaram a pesquisar em julho e estão fechando os pacotes agora esse mês. Nossa expectativa é que as vendas melhorem em 20%, em relação ao ano passado”, disse.

Segundo a diretora da entidade, quem compra com antecedência tem vantagens em todos os destinos e serviços. “Quem pensa em viajar no fim do ano, se não começou, deve começar agora a pesquisar os preços de passagens e hospedagens, se quiser alguma vantagem num período conhecido pela alta demanda”, recomenda.

GOL terá aeronaves com acesso à internet em nova plataforma

A primeira aeronave da GOL com a antena que permitirá o acesso à internet e uma completa plataforma de entretenimento a bordo já está no Brasil. O equipamento modelo 2Ku terá comunicação via satélite, além de IPTV, o mais novo método de transmissão de sinais televisivos e do sistema de streaming para filmes.

O sistema já está homologado pelo Federal Aviation Administration (FAA), dos Estados Unidos, e está agora em processo de certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“A previsão é de que, após a certificação do sistema pelos órgãos brasileiros, o primeiro voo com Wi-Fi e entretenimento a bordo seja realizado ainda este ano”, disse o diretor de produtos da GOL, Paulo Miranda.

Azul oferece itens gratuitos da Casa do Pão de Queijo

A Azul começou a oferecer os produtos da Casa do Pão de Queijo em suas aeronaves. Folhados de frango com requeijão e de peito de peru com queijo estarão disponíveis nos voos internacionais que partem do Brasil com destino a Estados Unidos e Portugal. Em outubro, a companhia começará a oferecer café da Casa do Pão de Queijo em seus voos domésticos. A ação vai durar três meses e é gratuita.

Nas ligações internacionais, a companhia servirá o folhado de frango com requeijão nas aeronaves que decolam com destino a Orlando, sempre no lanche da tarde. Nas viagens para Fort Lauderdale/Miami e Lisboa, o folhado de peito de peru com queijo vem no café da manhã.