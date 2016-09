Campanha em repartição pode gerar multa de até R$ 106 mil

O Ministério Público Federal (MPF) publicou uma recomendação para que, no Amazonas, os dirigentes de órgãos públicos proíbam atos de campanha eleitoral nas repartições públicas. Assinada pelo procurador Regional Eleitoral Victor Riccely, a recomendação cita que os responsáveis por propaganda eleitoral em bens públicos estão sujeitos a multa que varia entre R$ 5 mil e R$ 106.410,00. A recomendação foi encaminhada aos representantes legais e dirigentes de órgãos e entidades públicas federais e estaduais do Amazonas. O documento também foi enviado ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM). Os representantes legais e dirigentes de repartições públicas devem comunicar, imediatamente, ao Ministério Público Eleitoral qualquer ocorrência que viole a legislação eleitoral. A recomendação deve, ainda, ser divulgada amplamente a todos os servidores, visitantes e prestadores de serviços das instituições.

Autorizadas horas extras 1

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) publicou uma portaria para autorizar a realização de horas extras na Secretaria e Cartórios Eleitorais (da capital e interior), durante este mês de setembro.

Autorizadas horas extras 2

Com a portaria, a intenção do TRE-AM é manter os serviços essenciais à preparação da eleição em outubro e garantir o funcionamento durante o plantão eleitoral, no horário compreendido entre 13h e 19h, nos finais de semana e feriados.

Partido das mulheres

Criado para representar as mulheres, o Partido da Mulher Brasileira no Amazonas tem 194 candidatos a vereador em todo o Estado, dos quais 108 são homens (55,7%) e 86 são mulheres (44,3%).

Liberados R$ 425 mil

A Presidência da República liberou R$ 425 mil para o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), em um convênio destinado à manutenção do Programa de Proteção às Vitimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas (Provita). O valor total do convênio, de acordo com informções da Presidência, é de R$ 850 mil.

Inquérito no HUGV 1

A prestação de serviço de fisioterapia na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) será alvo de investigação pelo Ministério Público Federal (MPF), em um inquérito civil.

Inquérito no HUGV 2

A portaria que instaurou o procedimento foi publicada na semana passada, no Diário Oficial do MPF, e o hospital terá prazo de 15 dias para prestar informações sobre o processo de contratação de fisioterapeuta intensivista.

Lava Jato no Supremo

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que o último dia 28 marcou os dois anos da chegada da operação Lava Jato ao Supremo Tribunal Federal e que, neste período, nenhum político foi condenado por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, e só dois parlamentares estão na condição de réu em ações penais.

Placar diferente

Segundo a Folha, na primeira instância o placar é bem diferente: o juiz federal Sérgio Moro já decidiu por 106 condenações, desde março de 2014.

Temer: ‘o que o governo tem feito é ‘discutir a relação’

O presidente Michel Temer disse, ontem, que, com uma base sólida, o governo vai conseguir aprovar questões “aparentemente difíceis”. A declaração foi feita após o senador Aécio Neves (PSDB) cobrar, em entrevista ao jornal O Globo, uma ação de Temer sobre o PMDB.

Papa Francisco almoça pizza com 1,5 mil pobres

Logo após a cerimônia de canonização, ontem, da missionária Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida aos pobres, o papa Francisco convidou 1,5 mil pessoas de baixa renda e moradores de rua para almoçar pizza napolitana no Vaticano.