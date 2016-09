Candidata terá que provar escolaridade

Álisson Castro /Diário do Amazonas

Manaus – Acandidata à Prefeitura de Urucurá, município distante a 259 quilômetros de Manaus, Maria Josefa de Assis Alves, a ‘Jô Alves’ (SSD), fará um teste de escolaridade no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) até a próxima sexta-feira para comprovar ser alfabetizada.

No pedido de registro de candidatura, Maria Josefa declarou ter o Ensino Médio completo, mas não juntou no processo comprovante de escolaridade, motivo pelo qual a juíza eleitoral em Urucará, Mirza Telma de Oliveira Cunha, indeferiu o registro da candidata.

De acordo com a magistrada, em decisão de 1º de setembro, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto na legislação eleitoral, uma vez que a candidata não comprovou sua condição de alfabetizada.

“Assim, não houve comprovação de escolaridade válida, tendo em vista que a candidata não compareceu na sede do Cartório Eleitoral, no prazo estipulado, para a realização de declaração perante o magistrado ou de serventuário da Justiça Eleitoral, de forma reservada e individual”, citou a juíza eleitoral Mirza Telma.

A candidata recorreu da decisão e o processo chegou ao TRE para análise e decisão.

Na sessão de ontem do tribunal, o relator do recurso, juiz Henrique Veiga, informou que Maria Josefa juntou uma declaração escrita de próprio punho em que a candidata declara ser alfabetizada.

“Por sinal, uma letra muito bonita e, aparentemente, ela é sim, alfabetizada”, disse o relator.

Durante a discussão entre os membros do TRE foi levantada hipótese de se fazer um teste em que a candidata tenha que escrever diante de um juiz eleitoral. Houve divergência sobre o local onde será feito o teste, se ele deveria ser realizado em Urucará ou no próprio TRE.

“Acho que se o processo voltar para a primeira instância, vai passar a eleição e o teste não será feito”, frisou Veiga.

Em seguida, o vice-presidente do tribunal João Simões questionou se o relator poderia fazer o teste. Veiga afirmou positivamente e se comprometeu a fazer o teste de alfabetização até o final desta semana.

Nos autos de registro de candidatura da candidata, consta documentos pessoais em que aparece a assinatura de Maria Josefa.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Amazonas, a maior parte dos candidatos (43%) declarou ter concluído o Ensino Médio e 12% afirmaram ter estudado até o Ensino Fundamental incompleto. Ainda no Estado, 3,6% afirmam saber ler e escrever.