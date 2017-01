Cantora é encontrada morta em carro incendiado no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo / portal@d24am.com

Rio de Janeiro – A cantora Loalwa Braz Vieira, do grupo Kaoma, foi encontrada morta dentro de um carro incendiado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, nesta quinta-feira (19), segundo informa o site G1. O carro foi encontrado na Estrada da Barreira, no distrito de Bacaxá, segundo a Polícia Militar. A 124ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

Segundo informações preliminares do comando da PM, dois homens foram vistos na casa da cantora, que fica próximo ao local onde o carro foi localizado. Ainda não há informações sobre a ligação entre a possível invasão e o crime.