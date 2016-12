Carga de remédios contra câncer, avaliada em r$ 5 milhões, foi roubada

Uma carga de medicamentos contra câncer, avaliada em R$ 5 milhões, foi roubada quando era transportada para a Fundação para o Remédio Popular (Furp), em São Paulo. O Instituto Vital Brazil (IVB), laboratório produtor do remédio, ligado à Secretaria de Estado de Saúde do Rio, informou que o crime ocorreu em 16 de novembro, mas somente dez dias depois foi notificado pela transportadora.

Indústria do AM e minério no PA devem puxar emprego

O melhor desempenho da indústria de transformação no Amazonas deve contribuir para que o emprego na Região Norte em 2017 tenha a maior expansão do País em um ambiente de crise. Segundo cálculos realizados pela Tendências Consultoria Integrada, a região deve ter avanço médio de 0,6% na população ocupada no ano que vem em comparação à queda de 1,77% neste ano. No próximo ano, segundo o estudo, o Norte deverá liderar a criação de oportunidades no mercado de trabalho, situação liderada pelo Pará. A geração de empregos na nova unidade do Vale em Canaã do Carajás deve melhorar os dados do emprego na região, com aumento, na média, na população ocupada, em 2017. A taxa de desemprego média em 2017 projetada pela Tendências é de 13,1% no Brasil e de 12,6% no Norte. Para 2016, a previsão da consultoria é de média de 11,5% no desemprego geral e de 11,7% nessa região. No terceiro trimestre de 2016, a taxa era de 11,4% e 902 mil pessoas estavam desempregadas, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Repasses parcelados

Os repasses do governo federal para complementar o piso salarial dos professores em Estados com mais dificuldades financeiras serão antecipados. O valor é de R$ 1,25 bilhão.

Amazonas será socorrido

A Lei do Piso e a lei que regulamenta o Fundeb estabelecem que a União deve complementar a integralização do pagamento do piso salarial do magistério, nos casos em que o Estado não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Os Estados que recebem reforço da União para pagamento do piso são: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará. Paraíba, Pernambuco e Piauí.

Parcelamento em 2017

Os repasses do governo deixarão de ser feitos em uma parcela única e passarão a ser mensais a partir do ano que vem. O governo alterou também o valor mínimo pago anualmente por aluno, que passará de R$ 2.739,77 para R$ 2.875,03 a partir do ano que vem.

Força-tarefa

A Prefeitura de Manaus montou uma estrutura para atender as mais de 50 ocorrências registradas pela Defesa Civil, nesta terça-feira. O ‘staff’ do secretariado foi aos locais de maior gravidade dar suporte às famílias atingidas.

Pedido negado

O desembargador Yedo Simões negou o pedido de Raimundo Pinheiro da Silva, o Raimundo Chicó, candidato com maior número de votos em Anamã, nas últimas eleições, que alegou que a juíza eleitoral da 53ª zona foi “omissa” ao não diplomá-lo prefeito do município. Raimundo Chicó teve o registro de candidatura indeferido no dia 30 de setembro.

Cotas em xeque 1

Uma portaria conjunta publicada, ontem, no Diário Oficial da União instituiu um grupo de trabalho (GT) com a finalidade de discutir os procedimentos a serem adotados para verificar a veracidade da autodeclaração de cotistas negros em concursos públicos.

Cotas em xeque 2

A iniciativa é dos ministérios do Planejamento e da Justiça e Cidadania. A lei que reserva 20% das vagas nos concursos federais para negros entrou em vigor em 2014.

Aécio presta depoimento na Polícia Federal

O senador Aécio Neves prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito no qual é suspeito de ‘maquiar’ dados da CPI dos Correios, em 2005, e esconder uma suposta relação entre o Banco Rural e o chamado mensalão mineiro.

Temer se diz despreocupado com buscas

O presidente Michel Temer disse que as operações de busca e apreensão realizadas pela Polícia Federal em empresas que prestaram serviços para a campanha eleitoral da chapa em que era vice de Dilma Rousseff em 2014 não o preocupam e são parte da investigação.