Carro capota na Avenida Torquato Tapajós e dois ficam feridos

Da Redação /Diário do Amazonas

Manaus – Um carro modelo Celta capotou na Avenida Torquato Tapajós na manhã desta sexta-feira (2), em Manaus. De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), dois homens, de 44 e 50 anos, ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais da capital.

Segundo o Manaustrans, o caso envolveu dois veículos – um Celta e um veículo modelo Gol. O órgão não tem informações sobre as circunstâncias do acidente, que deve ser apurado pela perícia da Polícia Civil.

De acordo com o órgão de fiscalização, o condutor do Celta foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. A outra vítima, identificada como passageiro de um dos veículos, foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento do bairro Campos Sales.