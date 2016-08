CAS aprova 18 projetos e avalia novo plano diretor da Suframa

Da Redação

Manaus – A reunião do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus (CAS) aprovou ontem, 18 projetos que contemplam investimentos totais de US$ 70,3 milhões e a geração de 29 empregos no Polo Industrial de Manaus (PIM) nos próximos três anos. Na reunião presidida pelo ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Fernando Furlan, foi apresentado o Plano Diretor Industrial (PDI): Diretrizes Táticas para a Área de Atuação da Suframa (2017-2025).

De acordo com Furlan, o ministério dará o apoio necessário nos processos de implementação, análise e revisão do plano. “Até o final deste ano, pretendemos implementar novos ciclos do programa Brasil Mais Produtivo. A elaboração do PDI mostra que as ações da Suframa vão ao encontro do que o governo federal vem promovendo no cenário nacional”, disse o ministro.

A superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, parabenizou a equipe técnica da autarquia pela elaboração do PDI, resultado de seis meses de estudos internos e contribuições de vários setores da sociedade civil, e destacou que o plano jamais estará fechado. “Trata-se de uma obra aberta e receptiva para receber sugestões e acréscimos”, frisou.