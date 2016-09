Categorias de base movimentam os campos de Manaus, neste fim de semana

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

O sábado e o domingo, dias 17 e 18, prometem afunilar a ponta da tabela do Campeonato Amazonense Juvenil e Infantil. A sexta rodada da competição terá oito jogos e os confrontos vão ficar marcados pela briga por uma vaga no G4 e a classificação para a segunda fase das competições. A temporada recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

No sábado, às 8h, no estádio Carlos Zamith, quatro equipes vão tentar atrapalhar a vida dos líderes do Infantil. Na quarta colocação com sete pontos, o Fast enfrenta o lanterna Rio Negro, que soma apenas três pontos. A vitória simples do Tricolor garante um alívio para a equipe que está na última vaga do G4.

No mesmo dia e horário, Holanda e Nacional se enfrentam no CT Barbosa Filho com a meta de tentar entrar no grupo dos quatro classificados. O Naça ocupa a sexta colocação com cinco pontos, logo atrás vem o Holanda com quatro pontos.

Sul América pode garantir classificação

Líder com 11 pontos, o Sul América precisa apenas vencer o Tarumã (3º colocado com oito pontos) para consolidar a classificação. A partida será no domingo, dia 18, no estádio Ismael Benigno, às 8h.

“Vai ser um jogo diferente de todos os outros. O Tarumã está crescendo muito na competição e vai ser uma partida difícil. Temos um grupo que 80% vem do futsal, que nunca jogou campo e todos estão indo muito bem”, afirmou o técnico doTrem, Paulão.

A exemplo do Sul América, o Cliper (2º colocado com 9 pontos) quer espantar de vez a sombra do terceiro colocado, Tarumã, e vencer o Manaus (5º colocado com sete pontos), no estádio Carlos Zamith, às 8h, no domingo.

G4 embolado no Juvenil

A briga acirrada no Campeonato Amazonense Juvenil reflete muito bem na tabela. Faltando três rodadas para o fim, as quatro equipes do G4 (Nacional, Sul América, Rio Negro e Fast) estão constantemente ameaçadas pelos rivais que logo vem abaixo como Tarumã, Manaus, Cliper, São Raimundo e Holanda.

Último colocado com três pontos, o Holanda encara o terceiro colocado, Rio Negro, às 10h, deste sábado, dia 17, no estádio Carlos Zamith. Com uma campanha regular de duas vitórias e dois empates, mas ainda invicto, o Galo necessita da terceira vitória para não correr o risco de sair dos quatro primeiros lugares.

“Estamos mantendo a equipe para o próximo jogo e esperando a vitória para continuar entre os quatro primeiro. Queremos manter nossa invencibilidade e sabemos que vamos enfrentar uma equipe forte”, declarou o técnico do Rio Negro, José Ribamar.

“Assombrado” pela equipe do Tarumã, que ocupa a quinta colocação com sete pontos, o Fast – também com sete pontos e na última posição do G4, faz um confronto direto pela posição com o Lobo do Norte. A partida dentro de casa, na Ulbra, às 9h, deste sábado, poderá ser fator positivo para o Tricolor frear o embalado Tarumã.

No domingo, dia 18, a rodada será completa com Sul América e Cliper no estádio Ismael Benigno, às 10h. No estádio Carlos Zamith, o Manaus enfrenta o Nacional, às 10h.

6ª RODADA / Infantil

Carlos Zamith

SÁB 17/09/2016 08:00

RIO X FAS

CT. B. Filho

SÁB 17/09/2016 08:00

HOL X NAC

Carlos Zamith

DOM 18/09/2016 08:00

MAN X CLI

Ismael Benigno

DOM 18/09/2016 08:00

SUL X TAR

6ª RODADA/Juvenil

Carlos Zamith

SÁB 17/09/2016 10:00

HOL X RIO

Ismael Benigno

DOM 18/09/2016 10:00

SUL X CLI

Carlos Zamith

DOM 18/09/2016 10:00

MAN X NAC

Ulbra

SÁB 17/09/2016 09:00

FAS X TAR

6ª RODADA/ Principal

Arena da Amazônia

SÁB 17/09/2016 11:00

RIO X SÃO

Jabotão

SÁB 17/09/2016 15:30

NAC X MAN

Arena da Amazônia

SÁB 17/09/2016 16:00

NAC X FAZ