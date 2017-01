Caua abre inscrições para 12 oficinas de dança, música e artes visuais

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Caua – Ufam) está com inscrições abertas para oficinas de dança, música e artes visuais. As aulas ocorrem este mês, em dois ciclos: de 16 a 20; e de 23 a 27 de janeiro. Ao todo, são 145 vagas distribuídas entre 12 atividades gratuitas. As inscrições podem ser feitas até o primeiro dia de cada curso, na Unidade 1 do Caua (Rua Monsenhor Coutinho, 724, Centro), no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os interessados devem levar cópia do documento de identidade.

No período de 16 a 20, estão disponíveis as oficinas: Bases técnicas do violino com ênfase na prática de conjunto; Music Touch – Música com apps para tablets e smartphones; Teoria musical aplicada ao violão; Contato e improvisação; e Vídeo Arte: edição de vídeo com software livre.

Já no intervalo de 23 a 27, serão ministrados: Bases técnicas do violino com ênfase na prática de conjunto; Music Touch – música com apps para tablets e smartphones; Teoria musical aplicada ao violão; Processo de criação para montagem de espetáculos; Mosaico I: Projetos utilizando como suporte pequenas lajes de concreto; Animação gráfica como inovação metodológica; e Estêncil Retrato: seu retrato: seu retrato em estêncil. O telefone para mais informações é (92) 3305-5150.