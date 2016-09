CDL Jovem lança ferramenta para facilitar vendas no varejo

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem Manaus) lançará, neste mês, o site Inova Varejo, para impulsionar micro e pequenos empresários, desde a abertura da empresa até a consolidação e fidelização da marca. A ferramenta será apresentada no 55º Convenção Nacional do Comércio Lojista, que este ano, será realizada em Praia do Forte, na Bahia.

Segundo o vice coordenador da CDL Jovem Manaus, Luiz Eduardo Leal, o Inova Varejo é uma plataforma sob inovação no mercado do varejo, que veio para promover e disseminar informações sobre tecnologias que podem fortalecer e facilitar o crescimento do negócio.

“Pesquisamos, testamos e avaliamos centenas de ferramentas considerando o baixo custo, a facilidade de uso, e a capacidade de se adaptar nos diferentes cenários e escalas”, comentou.

Ainda de acordo com Leal, o projeto foi baseado no questionamento sobre o que é inovação para as empresas. Para os microempreendedores individuais que queiram fazer divulgação no negócio, Leal afirma que é simples, de fácil acesso e até custo zero.

“Em reunião na CDL Jovem Nacional, nós vimos que tem muitas plataformas de graça disponíveis no mercado, e atende todos os negócios, independente de ser um escritório jurídico ou uma empresa de reciclagem”, explicou.

O site disponibiliza ferramentas nas áreas de gestão organizacional, prospecção e relacionamento com o cliente, sistema de vendas, gestão de preços, dentre outros. Para ter acesso aos aplicativos acesse www.inovavarejo.com.br.