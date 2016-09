Chuva faz temperatura cair 5 graus em poucos minutos, em Manaus

Da Redação /Diário do Amazonas

O serviço de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) registrou, na manhã desta sexta-feira (9), uma frente chuvosa que causou, em poucos minutos, a queda de cinco graus na temperatura medida na área central da cidade pelo 1º Distrito Meteorológico (1° DISME), em Manaus. Segundo nota expedida pelo órgão, a temperatura caiu de 28,6°C para 23,4°C a partir das 8h25 da manhã, quando começou a chover na capital. A temperatura mínima prevista era de 25°C pelo Inmet.

A formação de tempestade também produziu descargas elétricas por toda a cidade, principalmente na área do Tarumã e Ponta Negra. Segundo o Sipam, a quantidade de chuva registrada na estação meteorológica do SIPAM, no Tarumã (zona oeste), foi de 44mm e, no Aeroporto Eduardo Gomes, de 35mm, enquanto que, no 1° DISME foi registrado cerca de 33mm de precipitação.

O corpo de bombeiros registrou, até ás 10h, três ocorrências. Foram casos de alagamento em ruas dos bairros Santo Agostinho e Compensa, os dois na zona oeste de Manaus. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou a previsão de mais chuva durante o fim de semana. No centro-oeste do Amazonas, e em Roraima, muitas nuvens devem se formar e há previsão de chuva a qualquer hora do dia.